La curiosa e significativa statistica di Berrettini nel 2024

Matteo Berrettini ha iniziato la sua corsa all’ATP 250 di Stoccolma con una buona vittoria sul connazionale Luciano Darderi. Due set di sostanza, con un solo passaggio a vuoto che gli è costato un break, prontamente rimontato fino al sorpasso e vittoria. Dopo il successo si è detto felice della sua prestazione: “Penso di aver giocato una partita solida. Anche se siamo entrambi italiani, non ci eravamo mai affrontati, quindi non sapevo cosa aspettarmi”, afferma il n.42 del ranking mondiale. “È la mia prima volta qui a Stoccolma, quindi ci sono cose nuove, ma penso che il mio atteggiamento sia stato davvero buono. “Più giocavo, meglio mi sentivo.”

Matteo va a caccia del quarto torneo stagionale, dopo i titoli a Marrakech, Gstaad e Kitzbuhel, tutti sulla terra battuta. Il romano punta a migliorare la sua classifica negli ultimi tornei stagionali per cercare di essere testa di serie ai prossimi Australian Open, e così evitare la beffa di sorteggio durissimo all’esordio.

C’è un dato statistico curioso e significativo sugli ultimi mesi di Berrettini. L’ex finalista di Wimbledon ha un record perfetto di 17 vittorie e nessuna sconfitta contro avversari con un ranking inferiore al suo in questa stagione. La sua ultima sconfitta contro un giocatore posizionato sotto di lui nel ranking infatti risale a Stoccarda 2023, quando era n.21 e sull’erba tedesca in preparazione a Wimbledon fu battuto dall’amico Lorenzo Sonego, allora n. 41 in classifica, quindi ben 16 mesi fa. Questa statistica conferma la forza di Berrettini, la sua abilità nel vincere le partite e far sentire in campo la sua qualità tecnica ed agonistica contro avversari sulla carta “inferiori”. Il riuscire a vincere con continuità partite nelle quali parti da favorito indica anche una notevole forza mentale.

Nonostante i suoi continui problemi fisici, il 2024 di Matteo è una buona stagione visti i tre tornei vinti. A Stoccolma ha una buona occasione per puntare al quarto alloro e scalare molte posizioni in classifica. Infatti se riuscisse a trionfare nel torneo svedese, arriverebbe a 1495 punti, intorno alla posizione n.29.

Mario Cecchi