Daniil Medvedev: ‘Sono l’idolo di me stesso’ – Confessioni di un tennista fuori dagli schemi

Daniil Medvedev è uno di quei giocatori unici di cui possiamo godere nel circuito, un atleta che recentemente ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai, perdendo contro Jannik Sinner. Proprio di questo ha parlato Daniil al media russo Más, di cosa deve fare per battere l’italiano. Ha anche fornito un aggiornamento sui suoi problemi alla spalla e se partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi sia stato un errore o meno.

– Il suo anno più prezioso?

“Il 2021 resta speciale per gli US Open, ma al di là degli Slam, il 2023 è stato il mio anno migliore, costellato di risultati incredibili. Roma, cinque finali consecutive e un titolo. Se torno con la mente al 2019 o 2020, fatico persino a ricordare vittorie e trofei. Sono stati anni fantastici, certo, ma viviamo nel presente. Per me, ogni anno ha la sua unicità. Ricordo con affetto anche gli esordi nei Futures e nei Challengers. Quest’anno sarà speciale anche senza titoli: ci sono stati alti e bassi, ma nel complesso non posso lamentarmi. Chiuderò probabilmente da numero 4 del mondo, un risultato notevole anche se l’ambizione è sempre di puntare più in alto.”

– Il momento più duro di questa stagione

“Direi le Olimpiadi e il passaggio dalla terra al cemento. Gli Australian Open sono stati una montagna russa: ho rischiato l’eliminazione al secondo turno, ai quarti, e in semifinale ero praticamente spacciato. Poi, miracolosamente, mi sono ritrovato in finale giocando anche bene. Peccato per la sconfitta, ero esausto e Jannik ha giocato in modo straordinario, come sta facendo tuttora. Non ho rimpianti per Melbourne. La successione terra-erba-terra-cemento è stata dura. Il ritorno sul veloce mi ha richiesto tempo per ritrovare il mio gioco e capire come mettere in difficoltà gli avversari. Non ci sono riuscito in Canada e a Cincinnati, ma agli US Open sì. Certo, dispiace sempre uscire subito in due tornei dove di solito me la cavo bene, ma fa parte del gioco.”

– Pentito di aver giocato le Olimpiadi?

“Assolutamente no, sapevo bene perché prendevo quella decisione. Le Olimpiadi per me contano molto e si svolgono ogni quattro anni. Ho adorato Tokyo e Parigi. Certo, avrei voluto giocare meglio, ma sulla terra del Roland Garros faccio sempre fatica. Forse, pensando alla stagione, avrei potuto prepararmi meglio per la tournée sul cemento e magari avrei fatto meglio a Montreal e Cincinnati. Ma sono solo ipotesi: se non fossi andato a Parigi, magari mi sarei infortunato allenandomi sul duro. Sono deluso dal risultato, ma tra quattro anni ci sarò di nuovo.”

– Cosa dovrebbe migliorare per battere di nuovo Sinner?

“Non si tratta di migliorare o riprogrammare qualcosa, devo semplicemente esprimere il mio miglior tennis. Jannik e Carlos giocano in modo eccellente, con grande varietà. Devo replicare la prestazione di Pechino. Se loro sono in giornata, sarà dura. A Pechino Carlos ha giocato bene, eppure è stata una battaglia. Alla fine sono i dettagli a fare la differenza: servire bene nei momenti cruciali è fondamentale. Agli Australian Open e a Wimbledon ho giocato il mio miglior tennis contro Jannik, l’ho messo sotto pressione dimostrandogli che non sarebbe stata una passeggiata. È lì che anche campioni come lui possono vacillare.”

– Lo stato della sua spalla

“Come tutti i tennisti, ho problemi alla spalla o al gomito. Ho avuto difficoltà dall’inizio degli US Open fino a un certo punto di quest’anno. Il dolore era intenso, non potevo allenarmi bene al servizio e questo influenzava le mie partite. Credo che dopo Roma sia riuscito a riprendere gli allenamenti sul servizio e ora la situazione è nettamente migliorata rispetto all’inizio dell’anno. La spalla ora sta bene. A volte fa male, ovviamente, altre volte no, ma è normale. Non è più il dolore invalidante di prima.”

– Di cosa ha paura Medvedev in campo?

“Di niente e di tutto allo stesso tempo. Non ho paura di niente, ma a volte perdo. Se vinco, fantastico. Ma, d’altra parte, ho paura di tutto, di non convertire palle break e di perdere una partita per questo, di fare un doppio fallo o fare un passo indietro in risposta e commettere un errore, o di salire a rete sulla prossima palla break e commettere lì un errore. Ho tutto questo in mente, ma non c’è paura, tutto dipende da come ti senti quel giorno, contro chi stai giocando. Ci sono giocatori con cui non ti senti a tuo agio, che temi di affrontare. Poi, quando li batti una volta, non hai più paura. Non c’è una cosa specifica. Alcuni hanno persino le loro superstizioni. Molti giocatori usano sempre la stessa doccia. Il tennis è uno sport divertente. Quando ho iniziato a giocare bene, ho cercato di minimizzare queste superstizioni perché non credo davvero che funzionino. Poi ho perso un paio di partite e ho pensato: ‘dovrei riportarne indietro alcune’. E l’ho fatto. Ogni partita è una storia”.

– Sul video di Rublev in cui diceva di essere più felice essendo top 400 che top 10

“Non l’ho visto, ma lo farò. Il mio modo di pensare è un po’ diverso. Mi chiedono spesso se ho mai avuto un idolo. Mi sono piaciuti molti giocatori, ma un idolo vero e proprio? No. Sono Daniil Medvedev. Non importa se divento top 10 o meno, resto sempre me stesso. In un certo senso, sono io il mio idolo. Sto vivendo la mia vita, perché dovrei idolatrare qualcun altro? Il mio motto è: ‘Vivi come credi, accetta ciò che viene’. Alla fine, è andata molto bene e ne sono felice. Ci sono stati momenti difficili, felici, tristi. A volte piangi, a volte ridi, ma tutto fa parte della vita. Non c’è un messaggio specifico da dare: vivi e vai avanti.”