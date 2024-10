Justin Engel è il primo 2007 a vincere un match sull’ATP Tour

Carta e penna (o, di questi tempi, tastiera…) per appuntarsi questo nome: Justin Engel. Il 17enne di Nürnberg (Germania) infatti ha debuttato sul tour ATP con una vittoria nel torneo 250 di Almaty (dove è entrato con una wild card), battendo Coleman Wong (n.133 ATP) per 7-5 6-4. È un successo significativo poiché Engel diventa il primo classe 2007 a vincere una partita ufficiale nel circuito maggiore. Justin è anche il vincitore più giovane dai tempi di Alcaraz (2020).

Il giovanissimo tedesco, dotato in un tennis interessante e propositivo, ha iniziato il 2024 ai margini del ranking ATP, fuori dai primi 1000 posti, ma nel Live ranking attuale è già n.395. Una scalata importante, ottenuta grazie a buoni risultati: ha trionfato in 4 Futures e ha raggiunto di quarti di finale la scorsa settimana nel Challenger di Villena, dove ha sconfitto al secondo turno Luca Van Assche (n.121 al mondo).

Debut Delight🔥 17 year old Justin Engel wins on his ATP tour debut as he defeats Coleman Wong 7-5 6-4👐 pic.twitter.com/Y4zKTOKno0 — Tennis TV (@TennisTV) October 14, 2024

In Germania si è allenato con buoni giocatori come Struff e Marterer, e anche con l’ex pro Kohlschreiber che dall’alto della sua lunga esperienza ha fornito al giovanissimo connazionale preziosi consigli. Si allena presso la sua città e dichiara che il suo modello è Rafa Nadal. Non a caso il suo tennis è discretamente “arrotato”, ma anche aggressivo. Infatti nonostante la giovanissima età ha già un buon servizio, spinge col diritto con ottima sicurezza anche su palle piuttosto alte e col rovescio bimane è capace di cambiare ritmo trovando accelerazioni lungo linea definitive.

Vedremo come proseguirà il suo torneo ad Almaty, al secondo turno lo aspetta una sfida molto impegnativa contro l’argentino Francisco Cerundolo. Interpellato qualche giorno fa dalla stampa tedesca, ha dichiarato di volersi concentrare sulla crescita nei tornei professionistici, magari disputando un paio di Slam junior l’anno prossimo.

Questa la lista dei più giovani vincitori per classe d’età negli ultimi 20 anni, con due azzurri che hanno segnato il record di precocità nel 2001 e 2002, Sinner e Musetti:

1995: Kyrgios

1996: Garin

1997: Zverev

1998: Tiafoe

1999: Shapovalov

2000: Auger-Aliassime

2001: Sinner

2002: Musetti

2003: Alcaraz

2004: Sakellardis

2005: Shang

2006: Fonseca

2007: Engel

Un ragazzo ancora alle prime armi, ma assolutamente da seguire già dalle prossime settimane e ancor più nel 2025, dove dovrà farsi strada e soprattutto esperienza a livello Challenger, fondamentale apprendistato per ambire a sbarcare presto “nel piano di sopra”.

Marco Mazzoni