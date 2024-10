WTA 500 Ningbo e WTA 250 Osaka: I risultati con il dettaglio del Day 1. Cocciaretto annulla un match point e vince al tiebreak del terzo set. Lucia Bronzetti avanza con sicurezza al WTA250 di Osaka

Sul campo del torneo WTA 250 di Osaka, Elisabetta Cocciaretto ha dimostrato grinta e determinazione, superando la francese Jessika Ponchet in un incontro mozzafiato durato oltre tre ore. Il punteggio finale di 6-4 5-7 7-6(3) racconta solo in parte l’intensità di una sfida molto complessa.

Al secondo turno sfiderà la qualificata giapponese Aoi Ito classe 2004 e n.188 WTA.

L’avvio del match ha visto Cocciaretto in difficoltà al servizio, concedendo un break iniziale. Tuttavia, la tennista marchigiana ha rapidamente invertito la rotta, mostrando una notevole efficacia in risposta che le ha permesso non solo di recuperare lo svantaggio, ma anche di sfiorare un doppio break nel settimo game. Questa reattività è stata cruciale per assicurarsi il primo set.

Il secondo parziale si è trasformato in una vera e propria sfida di nervi. Le due atlete hanno dato vita a uno spettacolo di break e contro-break, con Cocciaretto che ha sfoggiato una resistenza straordinaria salvando cinque palle break e altrettanti set point in un solo game. Nonostante questa prova di carattere, Ponchet è riuscita a pareggiare i conti, portando la sfida al set decisivo.

Nel terzo set, dopo aver subito un break iniziale, Cocciaretto ha dato prova di una maturità tattica e mentale notevole. Ha saputo resistere alla pressione, annullando altre palle break nei momenti critici, per poi sferrare il colpo decisivo con un contro-break nel settimo game che ha cambiato l’inerzia del match.

Il momento più importante è arrivato nel decimo game del set finale, quando l’azzurra ha dovuto fronteggiare un match point. Con sangue freddo, Cocciaretto non solo ha annullato la minaccia, ma ha anche trovato la forza per dominare il tie-break successivo. Dopo un inizio in salita, ha inanellato una serie impressionante di cinque punti consecutivi, chiudendo la partita al primo match point a sua disposizione per 7 punti a 3..

Lucia Bronzetti ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nel torneo WTA 250 di Osaka. La tennista romagnola, attualmente numero 85 del ranking mondiale, si è imposta con autorità sulla spagnola Cristina Bucsa nel primo turno, chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco.

La partita ha visto Bronzetti prevalere grazie a una maggiore efficacia in risposta, elemento chiave che le ha permesso di avere la meglio sull’avversaria iberica. Con questa vittoria, l’azzurra si è guadagnata l’accesso al secondo turno, dove affronterà l’olandese Suzan Lamens, numero 132 del ranking, che ha sorprendentemente eliminato la bulgara Viktoriya Tomova, 48ª nel mondo.

Il primo set è stato caratterizzato da un susseguirsi di break. Entrambe le giocatrici hanno mostrato difficoltà nel mantenere il servizio, ma Bronzetti è riuscita a emergere grazie alla sua migliore abilità in risposta. Dopo aver recuperato due break di svantaggio, l’italiana ha fatto la differenza nella fase finale del set. Un break decisivo nell’ottavo game, seguito da un turno di servizio ben gestito nonostante una palla break da annullare, le ha permesso di chiudere la frazione sul 6-3.

Nel secondo set, Bronzetti ha continuato a mostrare la sua solidità. Dopo un iniziale scambio di break nel quinto e sesto game, la romagnola ha saputo approfittare delle incertezze al servizio di Bucsa, strappandole nuovamente la battuta. Con nervi saldi, Lucia ha poi gestito i propri turni di servizio senza correre rischi, chiudendo set e partita sul 6-4.

WTA 500 Ningbo 🇨🇳 (Cina) – 1° Turno , cemento

WTA Ningbo Caroline Dolehide Caroline Dolehide 0 2 0 0 Yulia Putintseva • Yulia Putintseva 0 6 6 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yulia Putintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-5 → 0-6 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Caroline Dolehidevs Yulia Putintseva

Xiyu Wang vs Kamilla Rakhimova



WTA Ningbo Xiyu Wang Xiyu Wang 0 6 6 0 Kamilla Rakhimova • Kamilla Rakhimova 0 2 0 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kamilla Rakhimova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

Zhaoxuan Yang / Shuai Zhang vs Hanyu Guo / Xinyu Jiang



WTA Ningbo Zhaoxuan Yang / Shuai Zhang Zhaoxuan Yang / Shuai Zhang 0 1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang • Hanyu Guo / Xinyu Jiang 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 1-2 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Zhaoxuan Yang / Shuai Zhang 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Hanyu Guo / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Diana Shnaider vs (8) Paula Badosa Non prima 12:30



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – ore 08:00

Tamara Korpatsch vs Anna Bondar



WTA Ningbo Tamara Korpatsch • Tamara Korpatsch 0 6 7 5 Anna Bondar Anna Bondar 0 7 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tamara Korpatsch 5-4 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Tamara Korpatsch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Tamara Korpatsch 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Anna Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Tamara Korpatsch 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Mirra Andreeva vs Varvara Lepchenko



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Osaka 🇯🇵 (Giappone) – 1° Turno, cemento

WTA Osaka Clara Tauson • Clara Tauson 0 6 6 0 Katie Volynets Katie Volynets 0 1 4 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Clara Tauson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Clara Tausonvs Katie Volynets

McCartney Kessler vs Ena Shibahara



WTA Osaka McCartney Kessler McCartney Kessler 0 6 6 0 Ena Shibahara • Ena Shibahara 0 4 1 0 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ena Shibahara 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 McCartney Kessler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Ena Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 McCartney Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Ena Shibahara 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ena Shibahara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ena Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Sofia Kenin vs Aoi Ito



WTA Osaka Sofia Kenin Sofia Kenin 2 6 5 Aoi Ito Aoi Ito 6 3 7 Vincitore: Ito Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Aoi Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Aoi Ito 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Aoi Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Aoi Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Aoi Ito 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Aoi Ito 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aoi Ito 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Aoi Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Aoi Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Aoi Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Aoi Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Aoi Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Aoi Ito 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nao Hibino / Makoto Ninomiya vs Miyu Kato / Nadiia Kichenok



WTA Osaka Nao Hibino / Makoto Ninomiya Nao Hibino / Makoto Ninomiya 0 6 7 0 Miyu Kato / Nadiia Kichenok Miyu Kato / Nadiia Kichenok 0 2 6 0 Vincitore: Hibino / Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 5-3 → 5-4 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 5-2 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Miyu Kato / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Nao Hibino / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

WTA Osaka Viktoriya Tomova [6] Viktoriya Tomova [6] 0 1 2 0 Suzan Lamens Suzan Lamens 0 6 6 0 Vincitore: Lamens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Suzan Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(6) Viktoriya Tomovavs Suzan Lamens

Lucia Bronzetti vs Cristina Bucsa



WTA Osaka Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 6 6 0 Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 3 4 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Jessika Ponchet vs (8) Elisabetta Cocciaretto



WTA Osaka Jessika Ponchet Jessika Ponchet 4 7 6 Elisabetta Cocciaretto [8] Elisabetta Cocciaretto [8] 6 5 7 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Jessika Ponchet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Jessika Ponchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jessika Ponchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Jessika Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jessika Ponchet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Jessika Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jessika Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Osaka Shuko Aoyama / Eri Hozumi • Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0 6 6 0 Mai Hontama / Moyuka Uchijima Mai Hontama / Moyuka Uchijima 0 3 4 0 Vincitore: Aoyama / Hozumi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mai Hontama / Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Shuko Aoyama/ Eri Hozumivs Mai Hontama/ Moyuka Uchijima

Sabrina Santamaria / Qianhui Tang vs Katarzyna Piter / Fanny Stollar Non prima 04:00