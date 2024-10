Forfait per Jasmine Paolini a Ningbo: sfuma il possibile derby italiano

Un imprevisto problema al piede costringe Jasmine Paolini al ritiro dal torneo WTA 500 di Ningbo, in Cina. La tennista italiana, che si presentava come testa di serie numero 1 del torneo, avrebbe dovuto esordire direttamente al secondo turno grazie al bye concessole dal suo status di prima favorita.

Il forfait della Paolini non solo priva il torneo della sua principale protagonista, ma fa anche sfumare la possibilità di un atteso derby italiano. Infatti, al secondo turno, Jasmine avrebbe potuto incrociare la racchetta con la connazionale Sara Errani, impegnata al primo turno.

Forfait anche di Kasatkina e Navarro.





Marco Rossi