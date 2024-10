Challenger St. Brieuc: Il Tabellone Principale e di Quali con il programma di domani

Challenger St. Brieuc – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Lucas Pouille 🇫🇷 vs Alt Ricardas Berankis 🇱🇹

Robin Bertrand 🇫🇷 vs Abdullah Shelbayh 🇯🇴

Qualifier vs WC Sascha Gueymard-Wayenburg 🇫🇷

Bernabé Zapata Miralles 🇪🇸 vs (5) Valentin Royer 🇫🇷

(3) Titouan Droguet 🇫🇷 vs Qualifier

Antoine Cornut-Chauvinc 🇫🇷 vs WC Mathias Bourgue 🇫🇷

Qualifie vs Qualifier

Egor Gerasimov 🇧🇾 vs (8) Antoine Escoffier 🇫🇷

(7) Matteo Martineau 🇫🇷 vs Calvin Hemery 🇫🇷

Clément Chidekh 🇫🇷 vs Qualifier

Hazem Naw 🇸🇾 vs Qualifier

Dino Prižmić 🇭🇷 vs (4) Benjamin Bonzi 🇫🇷

(6) Paul Jubb 🇬🇧 vs Nikolas Sánchez Izquierdo 🇪🇸

Gabriel Debru 🇫🇷 vs Alt Clément Tabur 🇫🇷

WC Moïse Kouamé 🇫🇷 vs Jules Marie 🇫🇷

Geoffrey Blancaneaux 🇫🇷 vs (2) Grégoire Barrère 🇫🇷

Challenger St. Brieuc – Tabellone Qualificazione – indoor hard

(1) Max Hans Rehberg vs Stuart Parker

(PR) Nikola Milojevic vs (12) Dan Alexandru Tomescu

(2) Maxime Chazal vs (Alt) Lucas Bouquet

Liam Broady vs (8) Jakub Paul

(3) Kyle Edmund vs (WC) Leo Raquillet

(Alt) Bogdan Pavel vs (9) Alexis Gautier

(4) Marvin Moeller vs Nikolay Vylegzhanin

(WC) Pablo Trochu vs (7) Lucas Poullain

(5) Jiri Vesely vs (WC) Victor Barrere

Stefan Palosi vs (11) Tom Gentzsch

(6) Tristan Lamasine vs (WC) David Poljak

(Alt) Kenny De Schepper vs (10) Mika Brunold

COURT TCSB – ore 10:00

Marvin Moeller vs Nikolay Vylegzhanin

Max Hans Rehberg vs Stuart Parker

Nikola Milojevic vs Dan Alexandru Tomescu

Liam Broady vs Jakub Paul

Jiri Vesely vs Victor Barrere

Stefan Palosi vs Tom Gentzsch