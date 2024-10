ATP 250 Anversa: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Anversa – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Alex de Minaur vs Bye

Dominik Koepfer vs Roberto Carballes Baena

Qualifier vs Hugo Gaston

Thiago Monteiro vs (7) Mariano Navone

(3) Felix Auger-Aliassime vs Bye

(WC) Raphael Collignon vs Marton Fucsovics

Roberto Bautista Agut vs Qualifier

(WC) Richard Gasquet vs (6) Tomas Martin Etcheverry

(8) Marcos Giron vs Botic van de Zandschulp

Arthur Rinderknech vs (WC) Alexander Blockx

Facundo Diaz Acosta vs Zizou Bergs

Bye vs (4) Sebastian Baez

(5) Jiri Lehecka vs Jaume Munar

Qualifier vs Daniel Altmaier

Giovanni Mpetshi Perricard vs Qualifier

Bye vs (2) Stefanos Tsitsipas

(1) Yannick Hanfmannvs Alexey VatutinMichael Geertsvs (8) Manuel Guinard

(2) Thiago Seyboth Wild vs (WC) Emilien Demanet

Miguel Damas vs (6) Mark Lajal

(3) Luca Van Assche vs Jelle Sels

Alex Marti Pujolras vs (7) Filip Cristian Jianu

(4) Pierre-Hugues Herbert vs (WC) Gilles Arnaud Bailly

Nikoloz Basilashvili vs (5) Henri Squire