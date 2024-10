WTA 250 Osaka e Ningbo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Sara Errani in Cina

WTA 250 Osaka – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Laura Siegemund vs (WC) Rina Saigo

Mananchaya Sawangkaew vs (10) Nao Hibino

(2) Eva Lys vs (WC) Himeno Sakatsume

(WC) Ena Koike vs (8) Suzan Lamens

(3) Jessika Ponchet vs Qiang Wang

Sayaka Ishii vs (9) Kimberly Birrell

(4) Emina Bektas vs Aoi Ito

Zeynep Sonmez vs (12) Arianne Hartono

(5) Jana Fett vs Marina Stakusic

Linda Fruhvirtova vs (11) Ena Shibahara

(6) Ana Bogdan vs Saisai Zheng

(WC) Naho Sato vs (7) Alycia Parks

Ena Shibaharavs (8) Linda FruhvirtovaMananchaya Sawangkaewvs (11) Nao Hibino

Court 1 – ore 02:30

(4) Emina Bektas vs Aoi Ito Inizio 02:30

(1) Laura Siegemund vs Rina Saigo

Naho Sato vs (7) Alycia Parks

Sayaka Ishii vs (12) Kimberly Birrell Non prima 06:30

Court 8 – ore 02:30

Zeynep Sonmez vs (10) Arianne Hartono Inizio 02:30

(6) Ana Bogdan vs Saisai Zheng

(3) Jessika Ponchet vs Qiang Wang

Court 9 – ore 02:30

(5) Jana Fett vs Marina Stakusic Inizio 02:30

(2) Eva Lys vs Himeno Sakatsume

Ena Koike vs (9) Suzan Lamens

WTA 250 Ningbo – Tabellone Qualificazione – hard

(1) **Rakhimova** 🇷🇺 vs **Prozorova** 🇷🇺

**Liang** 🇨🇳 vs (9) **Korpatsch** 🇩🇪

(2) **Cristian** 🇷🇴 vs **von Deichmann** 🇱🇮

(wc) **Lu** 🇨🇳 vs (12) **Lepchenko** 🇺🇸

(3) **Starodubtseva** 🇺🇦 vs (wc) **You** 🇨🇳

**Hon** 🇦🇺 vs (11) **Eala** 🇵🇭

(4) **Gadecki** 🇦🇺 vs (wc) **S. Zhang** 🇨🇳

(wc) **Yao** 🇨🇳 vs (7) **Bondar** 🇭🇺

(5) **Tomljanovic** 🇦🇺 vs **C. Zhao** 🇨🇦

**Shi** 🇨🇳 vs (8) **Seidel** 🇩🇪

(6) **Errani** 🇮🇹 vs **Gao** 🇨🇳

**Ma** 🇨🇳 vs (10) **Wei** 🇹🇼

Center Court – ore 04:00

(3) Yuliia Starodubtseva vs Xiaodi You Inizio 04:00

(4) Olivia Gadecki vs Shuai Zhang

(6) Sara Errani vs Xinyu Gao

Ye-Xin Ma vs (10) Sijia Wei

Court 7 – ore 04:00

Priscilla Hon vs (11) Alexandra Eala Inizio 04:00

(1) Kamilla Rakhimova vs Tatiana Prozorova

Xinxin Yao vs (7) Anna Bondar

Jia-Jing Lu vs (12) Varvara Lepchenko

Court 8 – ore 04:00

En-Shuo Liang vs (9) Tamara Korpatsch Inizio 04:00

(5) Ajla Tomljanovic vs Carol Zhao

Han Shi vs (8) Ella Seidel

(2) Jaqueline Cristian vs Kathinka Von Deichmann