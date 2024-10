Djokovic rimonta e vola in semifinale a Shanghai: Ora sfida Fritz per la Finale

Novak Djokovic torna in semifinale al Masters 1000 di Shanghai, confermando il suo status di veterano e quattro volte campione contro un avversario di 18 anni più giovane. Tuttavia, ha dovuto impegnarsi per frenare l’audacia di Jakub Mensik (65°), che aveva ancora creduto in una incredibile quinta vittoria consecutiva contro giocatori della top ten, questa che sarebbe stata contro il suo idolo.

Nole ha lavorato duramente e ha completato una rimonta con i parziali 6-7(4), 6-1 6-4, in un incontro in cui ha visto il giovane ceco diciannovenne portare un tennis audace e aggressivo. Sembrava che il serbo, 37 anni, avesse risolto il problema quando ha fatto il break sul 4 pari nel primo set, ma è stato brekkato in una situazione inaspettata e alla fine è stato superato nel tie-break.

Tuttavia, Djokovic ha reagito bene nel suo stile, ha dominato il secondo set e ha accelerato verso la vittoria nel terzo piazzando il break decisivo nel sesto gioco e completando così il quadro delle semifinali a Shanghai. Il serbo ha un appuntamento con Taylor Fritz (7°), giocatore contro cui ha vinto tutti e 9 gli incontri in carriera, ed è alla ricerca della sua terza finale della stagione, dopo essere caduto nella finale di Wimbledon e aver conquistato i Giochi Olimpici.

ATP Shanghai Jakub Mensik Jakub Mensik 7 1 4 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 6 6 6 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Mensik 40-40 1-1 N. Djokovic 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-15 30-15 1-5 → 1-6 J. Mensik 15-15 15-30 1-4 → 1-5 N. Djokovic 40-30 1-3 → 1-4 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Mensik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Mensik 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Infatti Taylor Fritz, numero uno degli Stati Uniti e settimo nel ranking mondiale (salirà al sesto posto), si era assicurato questo venerdì la qualificazione alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, in Cina, per la prima volta. È la quinta volta che raggiunge la top 4 di un torneo di questa categoria, la seconda della stagione dopo Madrid.

Nei quarti di finale, Fritz, 27 anni, ha sconfitto il veterano belga David Goffin, 66° ATP, per 6-3 6-4, in un incontro che ha controllato in modo più o meno confortevole dall’inizio alla fine.

ATP Shanghai Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 6 6 David Goffin David Goffin 3 4 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi