Cobolli, la rivelazione italiana del 2024: ‘Djokovic è sempre stato il mio idolo’

Flavio Cobolli è passato dall’essere un giocatore italiano irriverente, irregolare e talentuoso a un nome veramente consolidato nel circuito maggiore. Il talento si fa sempre strada e l’italiano lo dimostra in ogni torneo, possedendo una fantastica polivalenza nel suo tennis che gli sta permettendo di brillare su quasi tutte le superfici. Non molti si aspettavano una progressione così rapida: ha superato di slancio molti dei suoi connazionali, e in questo ATP Shanghai 2024 ha certificato il suo ingresso nella top-30, confermando di trovarsi al picco più alto della sua evoluzione.

Un’evoluzione che è stata folgorante: non molto tempo fa, nel mese di gennaio, Flavio affrontava l’Open d’Australia fuori dal tabellone principale. È rimasto a un passo dall’accesso diretto, ma ha dovuto affrontare le qualificazioni, che ha superato con passo sicuro, dimostrando di aver acquisito un grado di maturità in più in vista di questo 2024. Parte di questa maturità si è formata durante la sua ultima pre-stagione, dove si è allenato assiduamente con Carlos Alcaraz nell’Accademia di Ferrero.

Furono settimane in cui Flavio non solo ha acquisito ritmo di gioco contro un grande campione, ma ha anche assistito in prima persona a una professionalità curata nei minimi dettagli. E questo lo ha fatto riflettere. Basta McDonald’s, basta allenamenti al 70%: era ora di dare tutto per avvicinarsi a quel livello. Quando l’ordine e la costanza fanno la loro comparsa, il talento si libera istantaneamente. E questo è successo a Cobolli nel 2024, che è iniziato passando le qualificazioni e raggiungendo il terzo turno dell’Open d’Australia e sembra voler terminare reclamando la sua posizione tra i 25 migliori al mondo.

Lungo il percorso ci sono stati risultati di rilievo (prima finale ATP in un 500 come Washington), vittorie contro giocatori di spicco (cinque successi contro top-20 finora quest’anno) e un torneo, Shanghai, che lo metterà in una situazione da sogno. Cobolli affronterà per la prima volta Novak Djokovic; l’italiano ha ripetutamente riconosciuto che il serbo è stato il suo idolo durante la sua fase formativa, il che aggiunge una motivazione extra in vista di una partita in cui Flavio potrebbe mostrare al mondo perché è evoluto così tanto quest’anno.

“Djokovic è stato il mio idolo da quando ho iniziato a giocare a tennis. Guardavo video di lui e delle sue partite, anche ora vado ancora a letto guardando video dei suoi colpi migliori. Voglio divertirmi al massimo; oggi ero molto motivato a battere Wawrinka perché non vedevo l’ora di giocare domani contro Nole. Avrò una grande opportunità e voglio godermela”, ha dichiarato un entusiastissimo Cobolli prima dell’incontro.

La preparazione non sarà facile: dopo aver battuto Stan in una vera maratona, Flavio avrà meno di 20 ore per riposare e oliare i meccanismi in vista della partita più speciale della sua carriera. Riuscirà a fare il grande colpo?





Marco Rossi