Musetti esce di scena a Shanghai: Goffin rimonta e vince al coperto

Lorenzo Musetti saluta prematuramente il Masters 1000 di Shanghai, sconfitto al secondo turno da David Goffin in un incontro caratterizzato da condizioni insolite e numerosi colpi di scena. La partita, rinviata per due giorni consecutivi a causa delle incessanti piogge che hanno colpito la metropoli cinese, si è svolta in un campo indoor messo a disposizione dagli organizzatori.

La cronaca del match rivela un Musetti in pieno controllo nelle fasi iniziali, capace di vincere i primi nove punti consecutivi e conquistare la frazione per 6 a 1.

Tuttavia, il calo al servizio nel secondo set ha permesso a Goffin di rientrare in partita. L’italiano ha avuto diverse chance per chiudere l’incontro (era avanti per 4 a 2), ma non è riuscito a concretizzarle, pagando a caro prezzo le occasioni mancate mancando complessivamente poi ben 5 palle break sul 4 pari e sul 5 pari prima di perdere la frazione al tiebreak per 8 punti a 6 dopo aver annullato due palle set sul 4 a 6.

Il terzo set ha visto un Goffin in crescita e un Musetti in difficoltà. Nonostante un tentativo di reazione dell’azzurro, che ha recuperato un break iniziale, il belga ha preso il sopravvento, inanellando cinque giochi consecutivi e chiudendo l’incontro per 6 a 2.

Questa sconfitta rappresenta una battuta d’arresto per Musetti, che aveva iniziato il torneo con grandi ambizioni. Le condizioni anomale di gioco possono aver influito sulla sua prestazione, ma i rimpianti per le occasioni non sfruttate rimarranno a lungo nella mente del giovane italiano.

Per Goffin, questa vittoria rappresenta un importante ritorno in forma dopo un periodo difficile, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel gestire situazioni complesse e nel rimontare partite che sembravano compromesse.

ATP Shanghai Lorenzo Musetti [15] Lorenzo Musetti [15] 6 6 2 David Goffin David Goffin 1 7 6 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 L. Musetti 30-0 5-6 → 6-6 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 L. Musetti 🇧🇪 D. Goffin Punteggio servizio 254 243 Ace 4 6 Doppi falli 0 4 Percentuale prime di servizio 65% (58/89) 71% (77/108) Punti vinti con la prima 74% (43/58) 66% (51/77) Punti vinti con la seconda 42% (13/31) 35% (11/31) Palle break salvate 60% (6/10) 73% (11/15) Giochi di servizio giocati 14 13 Punteggio risposta 156 152 Punti vinti in risposta sulla prima 34% (26/77) 26% (15/58) Punti vinti in risposta sulla seconda 65% (20/31) 58% (18/31) Palle break convertite 27% (4/15) 40% (4/10) Giochi di risposta giocati 13 14 Punti vinti a rete 0% (0/0) 0% (0/0) Vincenti 4 6 Errori non forzati 0 4 Punti vinti al servizio 63% (56/89) 57% (62/108) Punti vinti in risposta 43% (46/108) 37% (33/89) Punti totali vinti 52% (102/197) 48% (95/197)





Marco Rossi