Daniil Medvedev: comportamento controverso all’ATP Masters 1000 di Shanghai per colpa delle palline da tennis (Video)

Durante l’ATP Masters 1000 di Shanghai 2024, Daniil Medvedev ha nuovamente attirato l’attenzione per il suo comportamento in campo durante la partita contro Matteo Arnaldi.

Il tennista russo ha ricevuto due ammonizioni in rapida successione, risultando nella perdita di un punto. La prima sanzione è stata causata da gesti considerati inappropriati, utilizzati da Medvedev per esprimere il suo disappunto riguardo alle palle da tennis utilizzate nel torneo.

Successivamente, Medvedev ha continuato a comunicare con il giudice di sedia coprendosi la bocca, presumibilmente per evitare la lettura labiale. Questo comportamento ha portato alla seconda ammonizione.

Avertissement pour avoir collé la balle à ses fesses Les yeux de l’arbitre à la fin Il en peut plus de ce Medvedev Arnaldi pic.twitter.com/PRpUdQogBo — TennisTemple (@tennistemple) October 6, 2024

In seguito agli avvertimenti, Medvedev ha richiesto l’intervento del supervisore per discutere le sue lamentele. Al termine dell’incontro, il giocatore russo ha firmato la telecamera con la frase “Nice balls”, un riferimento ironico alla sua insoddisfazione per le palle da tennis.

Questo episodio si aggiunge a una serie di momenti controversi che hanno caratterizzato la carriera di Medvedev, noto per le sue reazioni accese durante alcune partite.





Marco Rossi