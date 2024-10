Ferrer: “La mia idea è schierare Nadal in singolare in Davis Cup. Lui mi ha risposto ‘Sarò pronto'”

Il capitano spagnolo di Davis Cup, David Ferrer, ha le idee chiare: sul match singolo Rafa Nadal resta un tennista difficilissimo da battere, per questo pensa di schierarlo come secondo singolarista dietro ad Alcaraz nella Final 8 di Davis Cup a Malaga. L’ha affermato all’interno della diretta YouTube “Sala de Jugadores”, con altri ex tennisti argentini come Mariano Zabaleta e Juan Monaco.

“So che Rafa è una persona che non mente mai, e che se entra in campo è perché si sente pronto a dare il 100%” afferma Ferrer. “Conosco le sue capacità quando si tratta di competere, il problema che sta avendo è che fisicamente non riesce a mantenere il livello per molto tempo, Ma in una partita secca può essere ancora imbattibile. Non si può mai considerare spacciato un giocatore come lui. Il fatto che sia così entusiasta di stare con la squadra, perché è stato lui a chiamarmi prima della fase di qualificazione, me lo fa capire. Questo lo rende perfetto per averlo con noi”.

“Non ho dubbi. Se sta bene e lo vedo allenarsi correttamente, giocherà nel singolare. Quando è uscito il sorteggio gli ho mandato un messaggio dicendogli di prepararsi per giocare contro il Botic Van de Zandschulp. La sua risposta è stata chiara: sarò pronto”.

Non è ancora chiaro quanto giocherà Nadal da qui alla finale di Malaga. David Ferrer ha detto a proposito: “Giocherà il Six Kings Slam questo mese e mi piacerebbe che gareggiasse in un altro evento prima di venire con la squadra. Gliene parlerò nelle prossime settimane” conclude il capitano.

Certamente avere Nadal come secondo singolarista potrebbe essere la carta in grado di far saltare il banco alla final 8. Chi ha un secondo giocatore così forte nella competizione, e pure in casa davanti al suo pubblico? Tutte le altre squadre, a partire dal team italiano campione in carica, sono avvertite…

Mario Cecchi