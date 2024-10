Camila Giorgi ospite a “Verissimo” domenica prossima

Camila Giorgi sarà uno degli ospiti del programma televisivo “Verissimo”, domenica 6 ottobre alle ore 16 su Canale 5. L’annuncio viene dal programma tv, con Camila stessa che ha pubblicato una post Instagram nel quale indica di essere a Milano. Sarà intervistata alla conduttrice del programma Silvia Toffanin, e parlerà della sua vita e del suo improvviso (e molto discusso) ritiro.

Dopo il ritiro dal tennis professionistico, Camila non ha più parlato alla stampa per chiarire la sua posizione, anche in relazione alle accuse del fisco italiano nei suoi confronti. È certamente un appuntamento da non mancare per ascoltare, per la prima volta, la versione della ex tennista italiana.

Mario Cecchi