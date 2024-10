WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Trevisan e Bronzetti al via che potrebbero sfidarsi al turno decisivo

WTA 1000 Wuhan – Tabellone Qualificazione – hard

Court 2 – ore 04:00

Han Shi vs (12) Cristina Bucsa Inizio 04:00

Sijia Wei vs (13) Olivia Gadecki

Yexin Ma vs (10) Lucia Bronzetti

(2) Yafan Wang vs Hailey Baptiste

Court 3 – ore 04:00

(1) Clara Burel vs Alycia Parks Inizio 04:00

Linda Fruhvirtova vs (14) Lesia Tsurenko

(3) Camila Osorio vs Martina Trevisan

(5) McCartney Kessler vs Mai Hontama Non prima 09:00

Court 4 – ore 04:00

(8) Kamilla Rakhimova vs Marina Stakusic Inizio 04:00

(4) Moyuka Uchijima vs Xinyu Gao

Ana Bogdan vs (9) Harriet Dart

Suzan Lamens vs (11) Anna Blinkova Non prima 09:00

Court 5 – ore 04:00

Greet Minnen vs (16) Bernarda Pera Inizio 04:00

(6) Erika Andreeva vs Tamara Korpatsch

Arina Rodionova vs (15) Anna Bondar

(7) Laura Siegemund vs Yuliia Starodubtseva Non prima 09:00