Iga Swiatek si separa dal coach Tomasz Wiktorowski

In un’inaspettata svolta nel mondo del tennis, Iga Swiatek, attuale numero uno del ranking mondiale femminile, ha annunciato questa mattina la fine della sua collaborazione professionale con l’allenatore Tomasz Wiktorowski. Questa decisione arriva dopo tre stagioni di notevole successo per la giocatrice polacca.

Wiktorowski è stato al fianco di Swiatek in quasi tutti i suoi momenti di gloria, guidandola attraverso numerose vittorie e al vertice della classifica mondiale. La loro partnership ha visto Swiatek dominare il circuito femminile, collezionando titoli prestigiosi e consolidando la sua posizione come una delle migliori giocatrici della sua generazione.

Tuttavia, sembra che l’assenza di vittorie significative dalla sua ultima affermazione al Roland Garros possa aver pesato sulla decisione di Swiatek. Nonostante tra i due esistesse un forte legame di amicizia, pare che considerazioni di natura sportiva abbiano prevalso.

La notizia giunge in un momento particolare per Swiatek, che non compete dal US Open, aggiungendo un elemento di incertezza al suo immediato futuro nel circuito. La scelta di separarsi da un coach di successo come Wiktorowski solleva inevitabilmente domande sulla direzione che la carriera della giovane polacca prenderà d’ora in avanti.

Resta ora da vedere chi subentrerà nel ruolo di allenatore di Swiatek. La scelta del nuovo coach sarà cruciale per il futuro della giocatrice e sarà seguita con grande interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.





Francesco Paolo Villarico