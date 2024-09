ATP 500 e WTA 1000 Pechino e ATP 500 Tokto: Il programma completo di Lunedì 30 Settembre. In campo Sinner, Paolini e Cobolli

La prossima giornata dell’ATP di Pechino promette grandi emozioni con i quarti di finale in programma. Il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, affronterà Jiri Lehecka non prima delle 13:00 ora italiana (le 19:00 ora locale), dopo tre partite del torneo WTA.

Sul campo centrale, la giornata inizierà con Andrey Rublev contro Alejandro Davidovich per gli ottavi di finale, partita rinviata a causa delle piogge che hanno impedito lo svolgimento oggi. Di conseguenza, il vincitore dovrà giocare due incontri nella stessa giornata, affrontando Bu Yunchaokete nell’ultimo turno.

Sempre sul campo centrale, Carlos Alcaraz sfiderà Karen Khachanov non prima delle 10:00 ora italiana (le 16:00 ora locale).

Infine, Daniil Medvedev incontrerà Flavio Cobolli nel quarto turno sul campo Moon, dopo le partite del torneo femminile.

ATP 500 Pechino – Il programma di domani

Capital Group Diamond – ore 05:00

Madison Keys vs Beatriz Haddad Maia

Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 07:00)

Karen Khachanov vs Carlos Alcaraz (Non prima 10:00)

Nadia Podoroska vs Qinwen Zheng (Non prima 13:00)

vs Yunchaokete Bu

Lotus – ore 07:00

Aryna Sabalenka vs Ashlyn Krueger

Jasmine Paolini vs Magda Linette

Mirra Andreeva vs Donna Vekic

Jannik Sinner vs Jiri Lehecka (Non prima 13:00)

Moon – ore 05:00

Peyton Stearns vs Anna Kalinskaya

Katie Volynets vs Naomi Osaka (Non prima 06:00)

Karolina Muchova vs Jaqueline Cristian

Flavio Cobolli vs Daniil Medvedev (Non prima 10:00)

Daria Kasatkina vs Amanda Anisimova

Brad Drewett – ore 05:00

Miyu Kato / Nadiia Kichenok vs Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands

Lyudmyla Kichenok / Marta Kostyuk vs Katerina Siniakova / Taylor Townsend (Non prima 06:00)

Cristina Bucsa vs Elise Mertens

Qianhui Tang / Yue Yuan vs Giuliana Olmos / Alexandra Panova

Xiyu Wang / Yafan Wang vs Elisabetta Cocciaretto / Liudmila Samsonova

Court 5 – ore 07:00

Jamie Murray / John Peers vs Francisco Cerundolo / Nicolas Jarry

Il match deve ancora iniziare

