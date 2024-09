Challenger Tiburon: Il Main draw e il Tabellone di Qualificazione. Nessuna preseza italiana

Challenger Tiburon – Tabellone Principale – hard

(1) Christopher Eubanks vs Alexis Galarneau

Karue Sell vs Antoine Cornut-Chauvinc

Nishesh Basavareddy vs Bernard Tomic

Andres Andrade vs (7) Brandon Holt

(4) Tristan Schoolkate vs Ethan Quinn

Jack Pinnington Jones vs Aidan Mayo

Remy Bertola vs (WC) Kaylan Bigun

(WC) Colton Smith vs (5) Patrick Kypson

(6) Abdullah Shelbayh vs (SE) Edas Butvilas

Eliot Spizzirri vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(PR) Dominic Stricker vs (3) J.J. Wolf

(8) Denis Kudla vs (WC) Carl Emil Overbeck

Gonzalo Oliveira vs Qualifier

Qualifier vs Dane Sweeny

Qualifier vs (2) Learner Tien

Challenger Tiburon – Tabellone Qualificazione – hard

**MEJIA, Nicolas** 🇨🇴 (1) vs **MALONEY, Patrick** 🇺🇸

**KANG, Kyle** 🇺🇸 vs **PANNU, Kiranpal** 🇳🇿 (9)

**DEN OUDEN, Guy** 🇳🇱 (2) vs **WC GRUMET, Gus** 🇺🇸

**WC BARIS, Ozan** 🇺🇸 vs **ILKEL, Cem** 🇹🇷 (8)

**ZAKHAROV, Alexey** 🇷🇺 (3) vs **TRACY, JJ** 🇺🇸

**HILDERBRAND, Trey** 🇺🇸 vs **PENISTON, Ryan** 🇬🇧 (7)

**BOITAN, Gabi Adrian** 🇷🇴 (4) vs **WC GODSICK, Nicholas** 🇺🇸

**WC ALTAMIRANO, Collin** 🇺🇸 vs **LANGMO, Christian** 🇺🇸 (10)

**ARTNAK, Bor** 🇸🇮 (5) vs **PR NANDA, Govind** 🇺🇸

**VANDECASTEELE, Quinn** 🇺🇸 vs **ZAHRAJ, Patrick** 🇩🇪 (12)

**KUZUHARA, Bruno** 🇺🇸 (6) vs **CASSONE, Murphy** 🇺🇸

**BRASWELL, Micah** 🇺🇸 vs **KIRCHHEIMER, Strong** 🇺🇸 (11)