L’Itf del Forte Village entra nel vivo

Saranno lo spagnolo Carlos Sanchez Jover e l’ucraino Oleksandr Ovcharenko a giocarsi la vittoria del tabellone maschile del secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

L’iberico, numero 5 del tabellone, ha battuto 6-1, 6-4 la testa di serie numero 3 Andrea Picchione, mentre il numero 7 del seeding ha sconfitto 6-1, 7-5 il connazionale Oleksil Krutykh.

La finale del doppio sarà un derby tricolore, con Jacopo Bilardo e Augusto Virgili che affronteranno Julian Ocleppo e Giovanni Oradini.

Nel singolare femminile, Silvia Ambrosio vola in semifinale regolando 6-3, 6-0 la wild card Camilla Gennaro e domani sfiderà la qualificata austriaca Julia Grabhner per un posto in finale. Con un doppio tiebreak (7-4, 7-3) contro la ceca Julie Struplova, numero 3 del seeding.

Ambrosio e Struplova giocheranno in coppia la finale del doppio, contro la polacca Daria Kuczer e la svedese Lisa Zaar.