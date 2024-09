ATP 500 Tokyo: maledizione Berrettini. Si infortuna ai muscoli sotto il costato sul 6-5 del primo set. Vince il tiebreak, ma è costretto al ritiro all’avvio del secondo (con il video dell’infortunio)

Non c’è pace per Matteo Berrettini. L’azzurro è di nuovo costretto al ritiro dopo aver vinto il primo set al tiebreak contro Arthur Fils nel secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo. Il romano è partito molto bene: sciolto e potente, si è preso un gran bel break nel terzo game con un difesa super e una smorzata altrettanto bella. Conduce l’incontro con un tennis efficace e offensivo, molto reattivo con i piedi nello scambio sotto i colpi potenti dell’avversario. Nell’ottavo game Fils rimonta lo svantaggio, bravo ad approfittare di troppe seconde palle dell’azzurro (e paio di attacchi un po’ corti), il set torna in equilibrio. Fino al 6-5, quando purtroppo assistiamo a quello che MAI avremmo voluto vedere per l’ennesima volta. Berrettini è al servizio per portare il set al tiebreak e, all’improvviso, cala la velocità della battuta. Da oltre 200 km/h, scende a meno di 180. Guarda il suo angolo, una smorfia. Altro servizio lento, tagliato e preciso. Fils non se ne accorge e sbaglia, ma è allarme rosso. Si tocca sotto il costato sulla sinistra. In qualche modo, di grande classe e “mestiere”, vince il game e pure il tiebreak contro un Fils obnubilato (sembra non essersi reso conto di nulla!). Arriva il trainer e massaggia Matteo, sdraiato a terra, sulla sinistra sotto il costato. Le smorfie di dolore di Berrettini non lasciano spazio a speranze. Matteo ci prova, serve e gioca un paio di punti, ma dopo aver scagliato out un diritto, capisce che non c’è modo continuare. Si ritira, con grandissima amarezza e rammarico.

Adesso non resta che aspettare le sue parole e capire l’entità del problema, se è stato un ritiro più “precauzionale” per non aggravare un fastidio, oppure se è di nuovo ripiombato nello stesso, maledetto, problema al quella parte di muscoli addominali che troppe volte l’ha bloccato e tenuto ai box per mesi e mesi, con tutte le difficoltà di un rientro.

È una vera disgrazia: Berrettini in Davis Cup a Bologna era piaciuto assai, per attitudine e forma fisica, bello “cattivo”, scattante e resistente; aveva iniziato bene la tournée asiatica, senza niente da difendere e con la voglia di chiudere alla grande l’annata, salendo in classifica in ottica Australian Open 2025 (essere testa di serie) e soprattutto per farsi trovare al meglio per un’eventuale convocazione in Davis per Malaga, per esser parte del team che punta a vincere di nuovo l'”insalatiera”. Adesso l’orizzonte è incerto. Grandissimo rammarico. E soprattutto, forza Matteo. Tutti gli appassionati di tennis, e tutta Livetennis, fa il tifo per te!

Marco Mazzoni

La cronaca

Fils inizia il match alla battuta, si gioca con il tetto chiuso. Molto aggressivo di francese, cerca di bloccare Berrettini sul rovescio e viene a prendersi il punto a rete, a 15 chiude il game. Eccellente avvio al servizio anche per Matteo, quasi non si gioca e via, 1 pari. La battaglia sul diritto inside out in spinta di Fils contro il rovescio di Berrettini, che taglia col back, rallenta e si crea lo spazio per girarsi a sua volta sul diritto a spingere. L’azzurro tocca una smorzata ottima, 15-30, poi regge in difesa sprintando da dietro con grinta e Fils sbaglia, 15-40 due palle break. Con un diritto sparacchiato malamente dopo la battuta, Berrettini si prende il BREAK, 2-1 e servizio. Il francese trova un gran passante di rovescio nel quarto game, poi sul 30 pari l’italiano sbaglia un tentativo di smorzata e concede due chance del contro break. Trova una gran risposta Fils e corre avanti, ma Berrettini è bravo a spostarsi a sinistra e trovare un passante lungo linea leggermente deviato dal nastro ma di fatto imprendibile. 3-1 Berrettini. L’alternanza di bordate e tocchi corti manda in crisi Fils, che non sa mai cosa aspettarsi e perde posizione in campo. Matteo si porta 15-30 nel quinto game, Fils rimedia con un’accelerazione di rovescio perfetta, ma poi commette un doppio fallo che gli costa il 30-40 e palla break. Arthur si affida al suo punto di forza, la potenza, in un servizio a tutta imprendibile. Ma appena c’è da lavorare la palla, la “mano” del nostro è assai superiore. Back e poi passante di diritto, Berrettini con classe strappa la palla break n.2. Ancora di forza, Fils si salva. 3-2. Il set avanza sui turni di servizio, fino all’ottavo game. Fils lascia correre il braccio, trova un bel passante di rovescio basso (un po’ corto l’approccio dell’italiano) e approfitta di qualche seconda di servizio di troppo di Berrettini, che ai vantaggi subisce l’attacco arrembante col diritto del francese e concede una palla break. Purtroppo il BREAK arriva, un diritto da sinistra incoccia il nastro ma non lo supera. 4 pari e poi 5-4 Fils. Dalla gestione, ora Matteo deve rincorrere. Subisce un altro passante violento del francese (ancora corto l’attacco, o almeno prevedibile), ma col servizio e potenza impatta 5 pari. Va sotto nello scambio Berrettini, e anche la prima palla è meno ficcante. Affossa un diritto in rete nel game #12 che gli costa un pericoloso 15-30. A due punti dal set Fils. Con un erroraccio di diritto, Berrettini concede il set point sul 30-40. Trova un gran rovescio vincente lungo linea, che rischio! Ma la prima palla non è più pesante, tira una prima che è quasi una seconda. Prima di vincere il game parla col angolo, c’è qualcosa che non va ai muscoli addominali. Tiebreak. Inizia tirando un diritto micidiale, potentissimo, e 1-0, ma serve a 180 km/h. Gli basta per vincere due punti, è sorpreso FIls in risposta dalla traiettoria al corpo. 3-0. Matteo cede in un duro scambio col diritto, si gira 3 pari. Sembra non riuscire a spingere a tutta l’azzurro, un back di rovescio gli scappa via, quarto punto di fila per Fils (4-3). Il francese combina un paio di disastri, due errori gratuiti che mandano avanti 5-4 Berrettini. Non buono il tocco corto di Matteo, 5 pari, questo Tb è una sofferenza per entrambi. Rischia un attacco col back Berrettini, chiude di volo e strappa un set point. Come se lo gioca Berrettini!!! Back di rovescio continui, poi affonda col diritto e trova un lob perfetto. SET Berrettini, 7 punti a 5.

Arriva il fisioterapista… si lavora sotto il costato sinistro. Parla fitto fitto Matteo col trainer, è dolorante nel corso del trattamento svolto a terra, ma si riveste e va a servire all’avvio del secondo set. Serve a 154 mk/h, e incredibilmente Fils va fuori giri in risposta sulla palla più lenta e carica di spin. Tira un diritto in spinta, è out. Matteo va a rete, si ritira. Malissimo. Non ci voleva, Berrettini era in nettissima ripresa, in Davis era piaciuto molto per attitudine. Termina 7-6, ritiro. Amarezza totale.

Arthur Fils vs Matteo Berrettini



ATP Tokyo Arthur Fils Arthur Fils 40 6 0 Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 15 7 0 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Fils 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0