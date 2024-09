ATP 500 Pechino: grinta Cobolli! Annulla un match point a Bublik e lo batte al tiebreak decisivo

Che grinta Flavio Cobolli! Il romano gioca una partita di grande vigore, intensità e qualità nel primo turno dell’ATP 500 di Pechino, superando il tennis “scomodo” di Alexander Bublik in tre set, 4-6 6-1 7-6(4) lo score dopo poco più di due ore di tennis contraddistinto da velocità ed aggressività. È piaciuto moltissimo l’atteggiamento e durezza di Cobolli, bravo a riprendersi dopo un primo set nel quale ha concesso troppi errori e due break al rivale, affrettando spesso i tempi dell’affondo e finendo per sbagliare troppo anche in momenti decisivi, e ancor più bravo a giocare con freddezza un match point concesso al rivale sul 5-4 del terzo set, finendo per vincere al “decider”, dove ha rimontato un mini-break di svantaggio e prendendosi di prepotenza i punti decisivi.

Dopo un primo set contraddistinto da qualche errore di troppo (e due break subiti), nell’avvio del secondo set Flavio è stato attento a giocare con vigore ma più margine, ha ripreso in mano il centro del campo e ha spaccato il set mettendo tanta pressione al rivale, crollato nei suoi “soliti” momenti auto distruttivi (ha distrutto anche una racchetta, tanto per cambiare) e quindi troppo negativo. Lì bravo è stato Flavio a pensare solo a macinare il suo tennis, a spingere e sfruttare il vuoto di Bublik, scappando via con due break fino al 5-0, e chiudendo poi per 6-1.

Il terzo set è stato dominato dall’equilibrio: fino al decimo game comandano i servizi, in risposta le briciole. Bublik ha ritrovato focus e serve come un treno, imprendibile; Cobolli è bravo a spingere tanto col primo colpo dopo il servizio per non dare tempo al rivale di “incasinare” i ritmi e mandarlo fuori posizione. La bagarre si accende sul 5-4 Bublik. Cobolli serve, spinge, ma sbaglia qualcosa troppo mentre Bublik è bravissimo ad aprire l’angolo e poi verticalizzare. Ai vantaggi Bublik strappa un match point. Non trema l’azzurro, se lo gioca di potenza, attacco di diritto perentorio e doppio smash, che coraggio! Impatta lo score sul 5 pari.

Il match si decide al tiebreak del terzo set. Cobolli cede il primo punto al servizio, una pallata in spinta che muore in rete (2-0 Bublik). Si riscatta con un attacco potente, 1-2, e riprende il mini-break con un passante di rovescio in corsa al corpo, su di un tocco di volo spericolato del rivale. Sasha prova lo stesso identico schema nel punto seguente, stavolta il tocco è perfetto. 3 punti a 2. Si gira 3 pari, bel recupero difensivo di Cobolli col diritto su di una risposta aggressiva. Entrambi attaccano prima possibile, non si scambia. 4 punti pari. Il kazako rischia il serve and volley ma la risposta di Cobolli è pesante e la volée non passa la rete. 5-4 Cobolli. Segue una fantastica l’accelerazione di rovescio lungo linea del romano, da difesa ad attacco senza perdere campo, gli vale due match point. Ace! Chiude col punto esclamativo. Bellissima vittoria, meritata, rimontando un set, annullando match point e rimontando anche nel tiebreak. Un Cobolli positivo, potente e veloce.

Al secondo turno Cobolli trova il russo Pavel Kotov, scenderà in campo favorito con la prospettiva di poter sfidare Mannarino o più facilmente Medvedev.

Marco Mazzoni

Alexander Bublik vs Flavio Cobolli



ATP Beijing Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 6 1 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 4 6 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Bublik 0-15 0-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1