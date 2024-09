Davis Cup: annunciati gli orari della Final 8. Italia vs. Argentina giovedì 21 novembre nel pomeriggio

L’Italia affronterà l’Argentina nei quarti finale della Final 8 di Davis Cup a Malaga giovedì 21 novembre, dopo la conclusione di USA vs. Australia (non prima delle 17), in quello che sarà l’ultimo confronto di quarti di finale. L’annuncio arriva dall’ITF, che ha comunicato il programma della fase finale di Coppa Davis, che si svolgerà al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga dal 19 al 24 novembre.

La Spagna disputerà il primo incontro della settimana, martedì 19 novembre, affrontando l’Olanda. Gli incontri inizieranno alle 17:00. L’altro incontro nella metà inferiore del tabellone, Germania vs. Canada (campioni nel 2022), si giocherà alle 12:00 di mercoledì 20 novembre.

Entrambi i quarti di finale nella metà superiore del tabellone si giocheranno invece giovedì 23 novembre. Stati Uniti contro l’Australia andrà in scena nella sessione diurna; quindi la giornata chiuderà con l’esordio degli azzurri, impegnati nella difesa del titolo 2023, contro il team dell’Argentina nella sessione serale.

I vincenti delle prime due sfide giocheranno la semifinale venerdì 22 novembre, dalle ore 17. L’Italia in caso di successo sulla squadra albiceleste giocherà contro il vincente di USA – Australia sabato 23 dalle ore 13.

La finale per il titolo 2024 della Davis Cup è prevista domenica 24 novembre, dalle ore 16.

Questo il riepilogo degli incontri:

Quarti di finale

Martedì 19 Novembre (17.00 CET): Olanda vs Spagna

Mercoledì 20 Novembre (12.00 CET): Germania vs Canada

Giovedì 21 Novembre (10.00 CET): USA vs Australia

Giovedì 21 Novembre (non prima delle 17.00 CET): Italia vs Argentina

Semifinali

Venerdì 22 Novembre (17.00 CET): Germania o Canada vs Olanda o Spagna

Sabato 23 Novembre (13.00 CET): Italia o Argentina v USA o Australia

Finale

Domenica 24 November, (16.00 CET)

