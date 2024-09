Cilic trionfa a Hangzhou: Il numero 777 del mondo conquista il suo 21° titolo ATP

Marin Cilic è arrivato all’ATP di Hangzhou grazie a un invito del torneo, ignaro che sarebbe diventato il campione, conquistando così il suo 21° titolo in carriera, il primo in tre anni. Il croato ha vissuto una settimana da sogno, eliminando grandi giocatori come Brandon Nakashima e l’idolo locale Zhizhen Zhang (7-6(5) 7-6(5)) in finale. Cilic ha avuto bisogno di giocare due tie-break, ma è riuscito nell’impresa di diventare il campione ATP con il ranking più basso della storia, essendo il numero 777 del mondo. Una grande vittoria per il croato, tornato in campo meno di un mese fa dopo i suoi problemi fisici al ginocchio.

Center Court – ore 10:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Yuki Bhambri / Albano Olivetti



ATP Chengdu Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] 6 4 10 Yuki Bhambri / Albano Olivetti [3] Yuki Bhambri / Albano Olivetti [3] 4 6 4 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 S. Doumbia / Reboul 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 7-2 7-3 8-3 ace 9-3 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lorenzo Musetti vs Juncheng Shang (ore 13:00)



ATP Chengdu Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 1 Juncheng Shang Juncheng Shang 7 6 Vincitore: Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Shang 40-30 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Shang 15-0 30-0 ace 0-2 → 0-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace ace 6-6 → 6-7 J. Shang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Shang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Shang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0













ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 (Cina) – Finali, cemento

CENTER COURT – ore 10:30

Constantin Frantzen / Hendrik Jebens vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



ATP Hangzhou Constantin Frantzen / Hendrik Jebens Constantin Frantzen / Hendrik Jebens 6 6 7 Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth 4 7 10 Vincitore: Nedunchezhiyan / Prashanth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 C. Frantzen / Jebens 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 ace 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Frantzen / Jebens 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Frantzen / Jebens 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 C. Frantzen / Jebens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Frantzen / Jebens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Marin Cilic vs Zhizhen Zhang (Non prima 13:30)