Schiena k.o., Rybakina salta anche il China Open

La russa non gioca da US Open, dove si ritirò

Momento davvero difficile per Elena Rybakina. La forte tennista russa, campionessa a Wimbledon due anni fa, è costretta a saltare anche il WTA 1000 di Pechino per colpa dei problemi alla schiena che la stanno tormentando da tempo. Lo scorso anno arrivò in semifinale a Pechino, quindi perderà 390 punti nel ranking. Potrebbe essere una chance importantissima per Jasmine Paolini, che con un buon torneo potrebbe superare la russa e issarsi ad un incredibile meritatissimo quarto posto nel ranking mondiale.

Già scorsa settimana Rybakina si era cancellata dal torneo di Seoul, senza fornire dettagli precisi. La 25enne kazaka nata mosca è ferma dal ritiro a US Open, dove non scese campo per il suo incontro di secondo turno, già debilitata dal problema fisico. Il suo ultimo buon torneo disputato resta Wimbledon, dove si arrese in semifinale alla futura campionessa Krejicikova.

Mario Cecchi