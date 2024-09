Itf Forte Village, Michalski batte Catini. Domani la finale femminile

Daniel Michalski è il re del Forte Village. Il davisman polacco batte 6-0 6-4 Niccolò Catini e conquista il primo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo). Per Michalski è il quinto titolo su questi campi, dopo quello del 2022 e i tre dell’anno scorso, mentre Catini rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria, perdendo la seconda finale in carriera (l’altra due anni fa ad Aprilia).

Vittoria azzurra in doppio, con Julian Ocleppo e Andrea Picchione che battono 6-3, 6-3 Stefano Reitano e l’olandese Mats Hermans.

Nel torneo femminile, Nuria Brancaccio è in finale. La testa di serie numero 1 non ha avuto difficoltà ad archiviare la sfida contro la qualificata svedese Lisa Zaar vincendo 6-2, 6-1. Domani, alle 10, affronterà la ceca Julie Struplova, numero 2 del seeding, che ha battuto la spagnola Aliona Bolsova (ex Top 90 Wta) 6-1, 7-6(2).

In doppio, successo proprio per Bolsova, in coppia con l’olandese Eva Vedder: 6-3, 6-3 su Struplova e la tedesca Katharina Hobgarski.