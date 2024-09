Laver Cup 2024: I risultati con il dettaglio della Seconda giornata. Il Team World Sorprende, Tiafoe Batte Medvedev. Alcaraz vince (Europa vs Resto del Mondo 4-4 LIVE)

La Laver Cup 2024 a Berlino sta regalando emozioni e colpi di scena. Nel secondo giorno di competizione, con gli incontri che valgono due punti ciascuno, il Team World ha mostrato i denti, portandosi in vantaggio per 4-2 grazie a una sorprendente vittoria di Frances Tiafoe.

Il tennista americano, numero 16 del ranking ATP, ha compiuto un’impresa battendo il russo Daniil Medvedev, quinto al mondo, con il punteggio di 3-6, 6-4, 10-5. Dopo aver perso il primo set, Tiafoe ha alzato il livello del suo gioco, elettrizzando il pubblico dell’Uber Arena e conquistando la sua prima vittoria in carriera contro Medvedev, riducendo lo svantaggio nei confronti diretti a 5-1.

“Dal secondo set e nel match tie-break mi sentivo come se fossi Federer, sinceramente!”, ha dichiarato un entusiasta Tiafoe nell’intervista post-partita, mostrando il suo caratteristico sorriso.

La giornata è proseguita con l’atteso debutto in singolare di Carlos Alcaraz, numero tre del mondo. Il giovane spagnolo, fresco del successo in Coppa Davis con la Spagna, ha pareggiato il punteggio della Laver Cup sul 4-4, sconfiggendo l’americano Ben Shelton (n.17 ATP) con un netto 6-4, 6-4.

La prestazione di Alcaraz è stata di altissimo livello, offrendo al pubblico berlinese uno spettacolo tennistico che è stato finora il miglior match del weekend. Questa vittoria sembra indicare che il campione spagnolo sia pronto a lasciarsi alle spalle la delusione degli US Open e a concludere la stagione in grande stile.

ATP Laver Cup Daniil Medvedev Daniil Medvedev 6 4 5 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 3 6 10 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 F. Tiafoe 0-1 1-1 2-1 2-2 ace 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Daniil Medvedevvs Frances Tiafoe

Carlos Alcaraz vs Ben Shelton



ATP Laver Cup Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz 6 6 Ben Shelton Ben Shelton 4 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Shelton 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Taylor Fritz



Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud / Stefanos Tsitsipas vs Ben Shelton / Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

1. **Carlos Alcaraz** 🇪🇸 (Spagna)2. **Grigor Dimitrov** 🇧🇬 (Bulgaria)3. **Daniil Medvedev** 🇷🇺 (Russia)4. **Casper Ruud** 🇳🇴 (Norvegia)5. **Stefanos Tsitsipas** 🇬🇷 (Grecia)6. **Alexander Zverev** 🇩🇪 (Germania)

Riserve:

– **Flavio Cobolli** 🇮🇹 (Italia)

– **Jan-Lennard Struff** 🇩🇪 (Germania)

Capitano:

– **Björn Borg** 🇸🇪 (Svezia)

Vice-Capitano:

– **Thomas Enqvist** 🇸🇪 (Svezia)

🌍 Team Resto del Mondo

1. **Francisco Cerundolo** 🇦🇷 (Argentina)

2. **Taylor Fritz** 🇺🇸 (Stati Uniti)

3. **Thanasi Kokkinakis** 🇦🇺 (Australia)

4. **Ben Shelton** 🇺🇸 (Stati Uniti)

5. **Alejandro Tabilo** 🇨🇱 (Cile)

6. **Frances Tiafoe** 🇺🇸 (Stati Uniti)

Capitano:

– **John McEnroe** 🇺🇸 (Stati Uniti)

Vice-Capitano:

– **Patrick McEnroe** 🇺🇸 (Stati Uniti)