Federer consiglia Alcaraz: “Deve imparare a gestire la sua intensità”

Roger Federer, leggenda vivente del tennis, ha recentemente condiviso le sue riflessioni su Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno spagnolo che sta dominando il circuito ATP. In un’intervista che ha catturato l’attenzione degli appassionati, l’ex numero uno del mondo ha offerto consigli preziosi al talentuoso ventenne.

“La sua intensità, la potenza dei suoi colpi, le sue capacità fisiche… È evidente che deve fare attenzione a non correre su ogni palla, perché non è necessario,” ha osservato Federer. “Ma imparerà con l’età e con il tempo.” Queste parole rivelano la profonda comprensione che Federer ha del gioco e dell’evoluzione di un campione.

Lo svizzero, noto per la sua eleganza in campo e la sua capacità di gestire le energie durante i match, sembra suggerire ad Alcaraz di affinare la sua strategia di gioco. L’approccio “all-out” del giovane spagnolo, se da un lato è spettacolare e efficace, potrebbe rivelarsi dispendioso nel lungo periodo.

Tuttavia, Federer non ha mancato di elogiare Alcaraz per le sue qualità mentali: “È anche molto forte quando si tratta dei punti importanti,” ha aggiunto. Il maestro svizzero ha poi ricordato la storica vittoria di Alcaraz su Novak Djokovic nella finale di Wimbledon 2023, definendola un momento chiave nella carriera del giovane. “Battere Novak in cinque set quando giocava al suo meglio, ha dimostrato quel giorno di essere quel giocatore e di essere qui per restare a lungo.”

L’entusiasmo di Federer per il talento di Alcaraz è palpabile. “Sono eccitato di vedere Carlos giocare qui perché non l’ho ancora mai visto giocare dal vivo,” ha confessato, rivelando un lato da appassionato che raramente si vede in un campione del suo calibro.





Francesco Paolo Villarico