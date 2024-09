Bellucci vola su Karatsev, Fognini battuto da Safiullin

Una vittoria e una sconfitta, questo il bilancio dei due tennisti italiani impegnati nei tornei ATP 250 in corso di svolgimento in Cina. Bella e importantissima vittoria per Mattia Bellucci ad Hangzhou: il 23enne di Busto Arsizio si è imposto con un perentorio 6-4 6-0 in poco più di un’ora di gioco sul russo Aslan Karatsev, grande colpitore e semifinalista Slam, ma spesso assai incostante. Il 31enne di Vladikavkaz è andato sotto di un break nel terzo game (1-2) sotto le variazioni del lombardo, quindi è riuscito a strappare il contro break per il 3 pari. La partita si decide di fatto nel settimo game del primo set: è il gioco più lottato del match, Kararsev scivola sotto 0-40 per alcuni errori, rimonta e si porta ai vantaggi; Bellucci non demorde e alla quarta palla break strappa di nuovo il game in risposta, quindi è bravo a tenere i propri turni di battuta fino al 6-4.

Nel secondo parziale Karatasev esce del tutto dal match, vince una manciata di punti (5 per l’esattezza), contro i 24 giusti giusti di Bellucci, sufficienti per portarsi a casa una vittoria che lo avvicina moltissimo all’ingresso nella top 100 ATP (attualmente è n.108). Molto solido Mattia alla battuta, come dimostra l’aver vinto l’83% dei punti con la prima campo, servendone in gioco due su tre.

Al secondo turno Bellucci sfiderà il vincente dell’incontro ancora in corso tra il cinese Zhizhen Zhang (n.48 ATP) e il kazako Denis Yevseyev (n.207 ATP)

Aslan Karatsev vs Mattia Bellucci



ATP Hangzhou Aslan Karatsev Aslan Karatsev 4 0 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 0-5 → 0-6 A. Karatsev 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Statistiche 🇷🇺 A. Karatsev 🇮🇹 M. Bellucci Punteggio servizio 187 308 Ace 3 7 Doppi falli 1 1 Percentuale prime di servizio 58% (33/57) 65% (24/37) Punti vinti con la prima 48% (16/33) 83% (20/24) Punti vinti con la seconda 42% (10/24) 69% (9/13) Palle break salvate 55% (6/11) 50% (1/2) Giochi di servizio giocati 8 8 Punteggio risposta 110 218 Punti vinti in risposta sulla prima 17% (4/24) 52% (17/33) Punti vinti in risposta sulla seconda 31% (4/13) 58% (14/24) Palle break convertite 50% (1/2) 45% (5/11) Giochi di risposta giocati 8 8 Punti vinti al servizio 46% (26/57) 78% (29/37) Punti vinti in risposta 22% (8/37) 54% (31/57) Punti totali vinti 36% (34/94) 64% (60/94)

Disco rosso invece per Fabio Fognini, battuto al torneo ATP 250 di Chengdu dal russo Roman Safiullin, ottava testa di serie del torneo, per 6-3 4-6 6-4. Era il primo confronto diretto tra i due esperti giocatori. Nelle due ore di partita netta è stata la differenza di stile di gioco tra il tennis geometrico e in progressione del russo e quello più ricco di variazioni dell’azzurro. Fognini ha prodotto momenti di buon tennis, come dimostrano i 21 punti vincenti rispetto ai 14 errori gratuiti, ma il bilancio di Safiullin è complessivamente superiore, con 27-24 e soprattutto i 13 ace. Roman ha sfruttato 4 palle break su 11 conquistate, mentre Fabio ha sfruttato 2 palle break su 5 occasioni.

Il primo set avanza sui game di servizio, fino all’ottavo gioco, dove Fognini commette un doppio fallo e cede a 15 il suo turno di battuta. Safiullin innesta la marcia al servizio e chiude il set 6-3, ben 3 ace nel nono game.

La bagarre si accende a metà del secondo set: break e contro break, per il 3 pari in due game molto complicati, con errori e qualche bella giocata. L’aver contro-brekkato il russo accende Fognini, che salva una pericolosa palla break nel turno successivo ma inizia a giocare con più profondità, provocando più errori del rivale. Safiullin cede il turno di servizio sul 5-4, qualche errore di troppo gli costa il 6-4 per Fognini.

Il terzo set il più complicato, una continua alternanza di up and down, e chance di break. Fognini scappa avanti 2-0 (bello un pallonetto ben calibrato), ma subisce l’immediata reazione del russo, per il 2-1. Fabio va in difficoltà servendo sul 2 pari, rimonta da 15-40, ma subisce il break che decide la partita sul 3 pari. Safiullin commette un paio di doppi falli, ma non concede la chance all’italiano di riaprire la partita, e chiude per 6-4.

Safiullin vs Fognini



ATP Chengdu Roman Safiullin [8] Roman Safiullin [8] 6 4 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 3 6 4 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Safiullin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 4-3 → 5-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-2 → 1-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0