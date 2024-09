WTA 250 Hua Hin 2: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Hua Hin 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Dayana Yastremska vs Mai Hontama

(WC) Lanlana Tararudee vs (WC) Thasaporn Naklo

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (7) Moyuka Uchijima

(3) Xinyu Wang vs Mayar Sherif

Anna Bondar vs Rebeka Masarova

Alycia Parks vs Laura Siegemund

Viktorija Golubic vs (5) Xiyu Wang

(8) Varvara Gracheva vs Taylah Preston

(WC) Saisai Zheng vs Jana Fett

Qualifier vs Rebecca Sramkova

Lesia Tsurenko vs (4) Magda Linette

(6) Katie Volynets vs Clara Tauson

Tamara Zidansek vs Qualifier

Nadia Podoroska vs Qualifier

Arina Rodionova vs (2) Katerina Siniakova