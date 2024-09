Billie Jean King Cup 2024: Garbin svela la squadra azzurra per le Finals di Malaga

La Capitana italiana della Billie Jean King Cup Team, Tathiana Garbin, ha diramato la lista delle giocatrici convocate per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2024

Le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2024 si terranno dal 13 al 20 novembre 2024 sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga in Spagna. Le azzurre esordiranno alle ore 10 di sabato 16 novembre contro la vincente di Giappone-Romania, match in programma il 14 novembre.

Elenco delle giocatrici convocate:

Lucia BRONZETTI

Elisabetta COCCIARETTO

Sara ERRANI

Jasmine PAOLINI

Martina TREVISAN

Dichiarazione di Tathiana Garbin, Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team:

“Come sempre, nelle mie scelte ho valutato una moltitudine di aspetti, tra cui lo stato di forma e la classifica delle ragazze in questo momento. È chiaro che il quadro potrebbe cambiare da qui a novembre: tanti tornei del circuito WTA ci separano dall’appuntamento con le Billie Jean King Cup Finals. A prescindere da chi rappresenterà l’Italia a Malaga, il nostro è un gruppo estremamente coeso: posso contare su tante ragazze/atlete straordinarie, per impegno, professionalità, passione. Siamo un gruppo affiatato, una famiglia, come dimostrato lo scorso anno a Siviglia dove abbiamo riportato l’Italia in finale a distanza di dieci anni dall’ultima volta. E proprio da lì, da quella splendida cavalcata, vogliamo ripartire. Siamo onorate e felicissime di poter tornare a rappresentare il nostro Paese in una competizione così prestigiosa, in un momento storicamente eccezionale per il tennis azzurro. Daremo, ancora una volta, tutto ciò che abbiamo per questa maglia, per confermarci ai massimi livelli”.

IL SECONDO POSTO NEL 2023

All”Estadio la Cartuja’ di Siviglia, l’Italia guidata da Tathiana Garbin – composta da Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini Martina Trevisan – affronta un girone durissimo che comprende Francia e Germania.

Sin dall’esordio contro le transalpine, le azzurre dimostrano una condizione invidiabile e uno spirito di squadra eccezionale: le francesi vanno ko già dopo i singolari grazie alle vittorie della Trevisan sulla Cornet e della Paolini sulla Garcia. Stesso copione il giorno seguente, con le teutoniche superate in virtù dei successi in singolare della Trevisan sulla Lys e della Paolini sulla Friedsam. Arriva così la matematica qualificazione per le semifinali: avversaria dell’Italia è la Slovenia, primatista del girone che la vedeva in gara contro Australia e Kazakistan.

Il Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team è lanciatissimo: le azzurre archiviano la pratica già ai singolari, vinti dalla Trevisan sulla Juvan e della Paolini sulla Zidansek, ottenendo un prezioso pass per la finale contro il Canada. Finale che arriva ad esattamente dieci anni di distanza dall’ultima raggiunta dalle azzurre, ovvero quella del 2013 disputata a Cagliari, dove battendo la Russia, l’Italia riuscì a conquistare per la quarta volta la competizione al tempo chiamata Fed Cup.

Le nordamericane arrivano in gran forma all’atto conclusivo dopo aver superato in semifinale la Repubblica Ceca di Krejcikova e Vondrousova. Seppur lottando strenuamente su ogni 15, la Trevisan e la Paolini sono costrette a cedere rispettivamente alla Stakusic e alla Fernandez: il titolo va al Canada ma le ragazze della Garbin hanno dimostrato di essere una squadra giovane, fortemente coesa e piena di talento.

COPERTURA TV

Le sfide delle Billie Jean King Cup Finals 2024 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in Italia su SuperTennis Tv – il canale televisivo in chiaro della Federazione Italiana Tennis e Padel –, su SuperTennis Plus (multichannel disponibile su digitale terrestre per i possessori di smart tv attraverso la tecnologia HbbTV) e sulla piattaforma digitale in streaming, SuperTenniX.

IL PROGRAMMA

Alle finali parteciperanno 12 squadre:

le 2 finaliste della Billie Jean King Cup 2023, Canada e Italia;

la Spagna, in qualità di paese organizzatore;

la Repubblica Ceca, cui è stata assegnata una wild card;

le 8 formazioni provenienti dalle qualificazioni, ovvero Australia, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Polonia, Romania, Slovacchia, USA.

Il tie inaugurale vedrà in campo, mercoledì 13 alle ore 17, i padroni di casa della Spagna al cospetto della Polonia. Le semifinali si disputeranno alle ore 17 del 18 novembre e alle ore 12 del 19 novembre. La finalissima si giocherà alle ore 17 del 20 novembre.

LE SCHEDE DELLE AZZURRE

Lucia BRONZETTI

25 Anni

Ranking Attuale: n. 86 WTA

Best Ranking: n. 46

In questa stagione si è aggiudicata il WTA 125 Grand Est Open 88 di Contrexéville (Francia)

Nazionale: ha esordito il 16 aprile del 2022 ad Alghero, in doppio con Martina Trevisan. Ha disputato tre sfide in maglia azzurra, tutte in doppio, e ottenuto il suo primo successo in nazionale contro la Germania nel Gruppo D delle Finals 2023

Elisabetta COCCIARETTO

23 Anni

Ranking Attuale: n. 57 WTA

Best Ranking: n. 29

Nel 2024 ha raggiunto gli ottavi al Roland Garros, è arrivata in semifinale al WTA 250 di Birmingham e nei quarti al WTA 250 di Rabat

Nazionale: ha esordito l’11 febbraio del 2018 a Chieti, in doppio con Jasmine Paolini, contro le spagnole Garcia-Perez e Martinez-Sanchez. Ha un bilancio in nazionale di 5 vittorie e 3 sconfitte in singolare e di 3-2 in doppio

Sara ERRANI

37 Anni

Ranking attuale: n. 76 WTA in singolare, n. 15 in doppio

Best Ranking: n. 5 in singolare, n.1 in doppio

Nel 2024, in doppio con Jasmine Paolini ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, il titolo agli Internazionali BNL d’Italia e raggiunto gli ottavi a Wimbledon; in doppio misto con Andrea Vavassori ha conquistato gli US Open. In singolare, invece, ha raggiunto il terzo turno agli US Open, la semifinale al WTA 250 di Bogotà e i quarti al WTA 250 di Cluj-Napoca

Nazionale: ha esordito il 3 febbraio del 2008 a Napoli, vincendo contro la spagnola Dominguez Lino. Ha fatto parte della squadra azzurra che ha conquistato la Fed Cup nel 2009, 2010 e 2013. Ha preso parte a 24 tie, le sfide tra nazionali, giocando 32 match in singolare (16 vittorie e 16 sconfitte) e 15 in doppio (10-5)

Jasmine PAOLINI

28 Anni

Ranking attuale: n. 5 WTA in singolare, n. 14 in doppio

Best Ranking: n. 5 in singolare, n. 12 in doppio

Nel 2024, in singolare, ha raggiunto la finale al Roland Garros e a Wimbledon e ha vinto il titolo al WTA 1000 di Dubai. In doppio con la Errani ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi e il titolo agli Internazionali BNL d’Italia.

Nazionale: ha esordito il 12 febbraio del 2017 a Forlì, vincendo in doppio con Martina Trevisan, contro le slovacche Schmiedlova e Sramkova. Finora ha giocato 13 match in singolare (6 vittorie, 7 sconfitte) e 8 in doppio, in 21 tie. In singolare, ha vinto tre dei quattro incontri disputati alle Finals 2023

Martina TREVISAN