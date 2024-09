Davis Cup: via la fase a gironi dal prossimo anno? Verrà deciso entro il prossimo mese

Il formato della Davis Cup resta sempre uno degli argomenti più scottanti nel mondo della racchetta. Nessuno pensa di archiviare la più antica competizione a squadre, visto l’amore del pubblico per l’evento e anche l’importanza a livello delle varie federazioni, ma è indubbio che la rivoluzione del 2019 voluta da ITF e il suo presidente Haggerty, sospinta dallo spericolato progetto di Kosmos/Pique, non abbia portato i risultati sperati. Il calendario è terribilmente affollato, di tornei ce ne sono fin troppi e nonostante l’ATP abbia sottoscritto un accordo per sostenere e rilanciare la cara “vecchia” Davis, di passi concreti se ne vedono pochi. Dopo la clamorosa rottura del contratto tra ITF e Kosmos che portò al discusso rinnovamento dell’evento, con i legali ancora all’opera per dirimere le questioni contrattuali tra le due parti in causa, proprio la Federazione internazionale ha ripreso le redini della manifestazione, ma per quest’anno il formato è rimasto inalterato: fase preliminare, poi i 4 gironi da 4 squadre, e finali a novembre in quel di Malaga. Secondo quanto riporta il quotidiano l’Equipe, già dal 2025 tutto potrebbe cambiare, e si ipotizza un parziale ritorno al passato.

Evidente come la scelta di andare in Cina a giocare un girone è stata a dir poco discutibile. Zhuhai dista più di 8.000 chilometri dai paesi in gara (Stati Uniti, Germania, Slovacchia e Cile), con una differenza di fuso orario enorme e difficoltà evidenti per tutti. “Promuovere l’immagine del tennis in nuovi territori”, aveva detto David Haggerty nel presentare la cosa; in realtà l’unico vero motivo per questa scelta è stata economica. I tennisti? Bastano le parole di Cristian Garin, in gara a Zhuhai, alla stampa cilena: “È un disastro”.

Dietro le quinte si lavora da tempo a delle novità, e il quotidiano francese – generalmente molto ben informato – scrive che già dall’anno prossimo la struttura della Davis Cup potrebbe in parte tornare all’antico. Dopo il turno preliminare (che rimarrebbe immutato), la seconda fase, ossia quella attualmente a settembre con sedici squadre in gara in quattro gironi, verrebbe cancellata e si tornerebbe ad un format più “classico”: ottavi di finale da svolgersi in confronti diretti con la modalità “casa – trasferta”, che andrebbero in scena in due giorni (sabato e domenica) con cinque incontri, quattro singolari e un doppio, in partite di due set su tre. Le otto squadre qualificate giocherebbero poi la fase finale a novembre, in unica sede come avviene oggi.

Questa contro-rivoluzione potrebbe concretizzarsi già martedì prossimo, al consiglio direttivo dell’ITF, o al più tardi ad inizio ottobre durante l’assemblea generale di Hong Kong. Proprio la moderna metropoli asiatica, o un’altra capitale nell’area, potrebbe esser scelta come nuova sede, nella speranza di attirare sponsor, ma questo potrebbe provocare una reazione negativa dei migliori giocatori, impegnati in Europa nelle ultime tappe del tour e le Finals. Al momento si ipotizza che le Finals possano restare in Italia per altri anni, se che alcuni parlano di uno spostamento a Milano da Torino alla conclusione del contratto in vigore. Ma anche questa è solo una voce che circola da tempo.

Vedremo se le indiscrezioni che arrivano da Parigi saranno confermate o meno. L’unica certezza è che la Coppa Davis continua a vivere una fase a dir poco turbolenta, ed è un vero peccato perché i veri appassionati amano e seguono con grande passione gli incontri della propria nazionale, nonostante lo strapotere del tour ATP.

Marco Mazzoni