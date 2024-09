Nadal chiarisce: “Nessun dramma per la Laver Cup, sto bene”

Rafael Nadal ha voluto fare chiarezza sulla sua recente decisione di non partecipare alla Laver Cup 2024, l’unico evento che figurava nel suo calendario per la fine di questa stagione. Il campione spagnolo, durante l’inaugurazione dello ‘Spazio Movistar’ a Madrid, ha dissipato ogni dubbio sulle ragioni della sua assenza.

“Non partecipare alla Laver Cup non è un dramma,” ha affermato Nadal. “Sono decisioni che si prendono e questa era una chiara possibilità. È da molto tempo che non gareggio, e sono convinto che ci sarà un altro giocatore che lo farà meglio di me.”

Il maiorchino ha sottolineato che la sua decisione non è legata a problemi fisici o mentali: “Sto mentalmente bene, mi sto godendo altre cose a casa. Zero problemi, mi alleno quotidianamente per quanto posso.” Queste parole arrivano a sgombrare il campo da ogni speculazione su possibili nuovi infortuni.

Ricordi del 2022 e decisioni per il futuro

La sua ultima partecipazione alla Laver Cup risale al 2022, quando si presentò a Londra per accompagnare Roger Federer nel suo ritiro, giocando un doppio nonostante non fosse al 100% né fisicamente né mentalmente. Quest’anno, Nadal ha preferito fare un passo indietro, riconoscendo che l’evento, con il suo carattere in parte esibizionistico, non richiedeva uno sforzo massimo da parte sua.

Incertezza sul calendario di fine 2024

Riguardo ai suoi piani per il resto della stagione, Nadal si è mostrato cauto: “Al momento **non sono in grado di fissare alcun obiettivo**. Ho detto che avrei giocato fino alle Olimpiadi di Parigi e poi avremmo visto cosa sarebbe successo. Ora sono in questo periodo di riposo.”

L’unico impegno confermato nel suo calendario è l’evento di esibizione “Six Kings Slam”, che si terrà in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre, paese di cui Nadal è ambasciatore ufficiale per la Federazione tennistica.

Nadal ha concluso lasciando aperte tutte le possibilità per il futuro, senza escludere eventuali partecipazioni a tornei ufficiali prima della fine dell’anno, anche se al momento sembra improbabile.





Francesco Paolo Villarico