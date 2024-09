WTA 125 Lubiana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md

WTA 125 Lubiana – Tabellone Principale – terra

(1) Chloe Paquet vs Francesca Jones

(SE) Petra Marcinko vs Tara Wurth

Veronika Erjavec vs Matilde Paoletti

Victoria Jimenez Kasintseva vs (7) Lea Boskovic

(4) Sara Bejlek vs Leyre Romero Gormaz

(WC) Kristina Dmitruk vs Tena Lukas

Jil Teichmann vs Qualifier

Lina Gjorcheska vs (8) Polina Kudermetova

(5) Ella Seidel vs (WC) Pia Lovric

Qualifier vs Katarina Zavatska

Lucija Ciric Bagaric vs Qualifier

Qualifier vs (3) Olga Danilovic

(6) Laura Pigossi vs Nuria Brancaccio

(WC) Ela Milic vs Anastasiia Sobolieva

(WC) Ziva Falkner vs Varvara Lepchenko

Viktoria Hruncakova vs (2) Nuria Parrizas Diaz

(1) Louisa Chiricovs Susan Bandecchi(2) Ipek Ozvs Sapfo Sakellaridi(3) Sinja Krausvs (WC) Zoja Peternel(4) Angela Fita Boludavs (WC) Alja Senica