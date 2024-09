Challenger Rennes: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Rennes – Tabellone Principale – indoor hard

(WC) (1) Adrian Mannarino vs (Alt) Mathias Bourgue

Qualifier vs Qualifier

Geoffrey Blancaneaux vs (WC) Sascha Gueymard Wayenburg

Benoit Paire vs (8) Jacob Fearnley

(3) Harold Mayot vs Maxime Janvier

Qualifier vs (PR) Evan Furness

(WC) Laurent Lokoli vs (Alt) Michael Geerts

Hazem Naw vs (5) Benjamin Bonzi

(6) Titouan Droguet vs Qualifier

Qualifier vs Hugo Grenier

Qualifier vs Matteo Martineau

Martin Damm vs (4) Quentin Halys

(7) Lucas Pouille vs Calvin Hemery

Antoine Escoffier vs Liam Broady

Daniel Masur vs Jules Marie

Robin Bertrand vs (2) Constant Lestienne

(1) Nikoloz Basilashvilivs Maxence Beauge(WC) Alexandre Recovs (11) Enzo Wallart

(2) Lucas Poullain vs (WC) Leo Raquillet

(Alt) Niklas Schell vs (12) Kenny De Schepper

(3) Eliakim Coulibaly vs Adrien Gobat

(Alt) Louis Dussin vs (10) Arthur Reymond

(4) Arthur Bouquier vs Axel Garcian

(WC) Gregoire Jacq vs (8) Kai Wehnelt

(5) Max Wiskandt vs Patrick Brady

(Alt) Pablo Trochu vs (9) David Pichler

(6) Steven Diez vs (Alt) Aleksandr Braynin

Ben Jones vs (7) Lucas Bouquet

Court Le Liberte – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Nikoloz Basilashvili vs Maxence Beauge

2. [WC] Alexandre Reco vs [11] Enzo Wallart

3. [3] Eliakim Coulibaly vs Adrien Gobat

4. [Alt] Louis Dussin vs [10] Arthur Reymond

5. [5] Max Wiskandt vs Patrick Brady

Court Saint Gregoire 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Arthur Bouquier vs Axel Garcian

2. [WC] Gregoire Jacq vs [8] Kai Wehnelt

3. [2] Lucas Poullain vs [WC] Leo Raquillet

4. [Alt] Niklas Schell vs [12] Kenny De Schepper

5. [Alt] Pablo Trochu vs [9] David Pichler

6. [6] Steven Diez vs [Alt] Aleksandr Braynin

7. Ben Jones vs [7] Lucas Bouquet