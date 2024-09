WTA 500 Guadalajara: Il Tabellone di Qualificazione. Lucrezia Stefanini wild card e testa di serie n.10

WTA 500 Guadalajara – Tabellone Principale – hard

(1) Julia Riera vs Samantha Murray Sharan

Fanny Stollar vs (8) Alexandra Eala

(2) Sachia Vickery vs Eudice Chong

Valeria Savinykh vs (10/WC) Lucrezia Stefanini

(3) Maya Joint vs (WC) Ana Konjuh

Timea Babos vs (9) Olivia Gadecki

(4) Rebecca Marino vs Valeriya Strakhova

Aleksandra Krunic vs (11) Kayla Day

(5) Emiliana Arango vs Ena Shibahara

(WC) Dimitra Pavlou vs (12) Elizabeth Mandlik

(6) Taylah Preston vs Maria Kozyreva

(WC) Victoria Hu vs (7) Kimberly Birrell

AKRON STADIUM – ore 17:00

(3) Maya Joint vs Ana Konjuh Inizio 17:00

Dimitra Pavlou vs (12) Elizabeth Mandlik

(5) Emiliana Arango vs Ena Shibahara

(1) Julia Riera vs Samantha Murray Sharan

Grandstand Caliente – ore 17:00

Timea Babos vs (9) Olivia Gadecki Inizio 17:00

(2) Sachia Vickery vs Eudice Chong Non prima 21:00

Victoria Hu vs (7) Kimberly Birrell

Court 1 – ore 17:00

Aleksandra Krunic vs (11) Kayla Day Inizio 17:00

(4) Rebecca Marino vs Valeriya Strakhova

Valeria Savinykh vs (10) Lucrezia Stefanini

Fanny Stollar vs (8) Alexandra Eala

(6) Taylah Preston vs Maria Kozyreva