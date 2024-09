Djokovic a un bivio: la rincorsa alle ATP Finals e il futuro di una leggenda

L’estate di Novak Djokovic, il campione serbo che ha dominato il tennis mondiale nell’ultimo decennio, è stata caratterizzata da alti e bassi, riflettendo una stagione 2023 finora tumultuosa. Dopo l’apice della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, il numero 2 del mondo ha subito una battuta d’arresto agli US Open, un torneo che tradizionalmente rappresenta uno dei suoi periodi più prolifici dell’anno.

La situazione attuale vede Djokovic in una posizione precaria nella Race to Turin, la classifica che determina i qualificati alle ATP Finals. Occupando attualmente il nono posto con 3260 punti, Nole si trova momentaneamente fuori dalla top 8, situazione inusuale per un campione del suo calibro. La qualificazione di Taylor Fritz alle semifinali degli US Open ha ulteriormente complicato la sua posizione.

Il calendario 2023 di Djokovic, focalizzato principalmente sui tornei del Grande Slam, ha visto l’assenza del campione serbo in importanti Masters 1000 come Miami, Montreal e Cincinnati. Questa strategia, unita alla mancata conquista di titoli Slam quest’anno, ha messo Djokovic in una situazione di rincorsa per la qualificazione alle ATP Finals, un torneo che ha vinto ben sette volte in carriera.

Le prossime settimane saranno cruciali per Djokovic. Il suo primo impegno sarà con la nazionale serba nelle eliminatorie di Coppa Davis dal 10 al 15 settembre, un evento a cui il campione ha sempre dato grande importanza. Successivamente, l’attenzione si sposterà sulla tournée asiatica, con il Masters di Shanghai (2-13 ottobre) che potrebbe rappresentare un’opportunità fondamentale per guadagnare punti preziosi. Djokovic non partecipa a questo torneo dal 2019, ma le circostanze attuali potrebbero spingerlo a includerlo nel suo programma.

Un altro appuntamento chiave sarà il Masters di Parigi-Bercy (28 ottobre – 3 novembre), dove Djokovic ha trionfato sette volte, l’ultima proprio lo scorso anno. La difesa dei 1000 punti in palio sarà essenziale per rimanere in corsa per le ATP Finals. Non è da escludere anche una possibile partecipazione all’ATP di Vienna (21-27 ottobre) per accumulare ulteriori punti.

La sfida che attende Djokovic va oltre la mera qualificazione alle ATP Finals. A questo punto della sua carriera, avendo vinto tutto ciò che c’era da vincere, il campione serbo si trova di fronte alla necessità di trovare nuove motivazioni. Un eventuale ottavo titolo alle ATP Finals lo confermerebbe come il più grande vincitore nella storia del torneo, alzando ulteriormente l’asticella per le future generazioni.

Mentre il tennis mondiale osserva con interesse, la domanda che aleggia è se Djokovic riuscirà a trovare quella scintilla di motivazione necessaria per continuare ad ampliare la sua già leggendaria carriera. Le prossime settimane saranno cruciali non solo per la sua stagione 2023, ma potrebbero anche gettare luce sul futuro di uno dei più grandi campioni che il tennis abbia mai visto.





Francesco Paolo Villarico