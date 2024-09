Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 11 (LIVE)

US Open (USA 🇺🇸) – Semifinali, cemento

Arthur Ashe Stadium – Ore: 21:00

T. Townsend / D. Young vs S. Errani / A. Vavassori



Il match deve ancora iniziare

E. Navarro vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

J. Pegula vs K. Muchova



Il match deve ancora iniziare





Louis Armstrong Stadium – Ore: 18:00

R. Jodar vs K. Bigun



Il match deve ancora iniziare

M. Xu vs T. Grant



Il match deve ancora iniziare

M. Purcell / J. Thompson vs N. Lammons / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

M. Arevalo / M. Pavic vs K. Krawietz / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare





Court 10 – Ore: 18:00

A. Karahan vs R. Sakamoto



Il match deve ancora iniziare

J. De Zeeuw / H. Klugman vs C. Jauffret / C. McNeil



Il match deve ancora iniziare

M. Mrva / R. Sakamoto vs M. Farzam / N. Filin



Il match deve ancora iniziare





Court 11 – Ore: 18:00

I. Jovic vs V. Glozman



Il match deve ancora iniziare

M. Stojsavljevic vs A. Penickova



Il match deve ancora iniziare

A. Razeghi / M. Schoenhaus vs T. Faurel / L. Preda



Il match deve ancora iniziare

M. El Allami / E. Sartz-Lunde vs M. Stojsavljevic / M. Xu



Il match deve ancora iniziare





Court 12 – Ore: 18:00

N. Budkov Kjaer vs L. Preda



Il match deve ancora iniziare

W. Sonobe vs T. Kostovic



Il match deve ancora iniziare

H. Bernet / N. Budkov Kjaer vs N. Honda / N. Trouve



Il match deve ancora iniziare

J. Pastikova / J. Stusek vs V. Barros / T. Kostovic



Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 18:00

M. Taucher vs C. Cooper



Il match deve ancora iniziare

F. Berube Perron vs Y. Takamuro



Il match deve ancora iniziare

R. Harris / M. Taucher vs C. Cooper / T. Majetic



Il match deve ancora iniziare

L. Gryp / V. Miranda vs F. Berube Perron / S. Czauz



Il match deve ancora iniziare





Court 9 – Ore: 18:00

F. Thomas vs C. Robertson



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / J. Vandromme vs T. Krejcova / E. Tichackova



Il match deve ancora iniziare

D. Petak / F. Thomas vs V. Frydrych / M. Rottgering



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 18:00

J. Woodman vs I. van Rijt



Il match deve ancora iniziare

V. Miranda vs L. Gryp



Il match deve ancora iniziare

Y. Hill / J. Woodman vs I. van Rijt / B. Wenzel



Il match deve ancora iniziare

I. Gillespie / A. Mosko vs R. Okano / Y. Takamuro



Il match deve ancora iniziare