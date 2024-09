Aon Open Challenger Memorial – Giorgio Messina: Thiago Monteiro e Francesco Passaro volano ai quarti di finale. L’azzurro soddisfatto : “Livello molto alto del torneo”. Monteiro: “Match durissimo con Hassan”. Domani alle 19.45 “Risate a tutto campo” con lo spettacolo dei comici “Ale & Franz e Raul Cremona”

Si entra nel vivo della XX ventesima edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis, tra gli eventi di Genova2024 Capitale Europea dello Sport, che si sta svolgendo sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. Ci sono i nomi dei primi due giocatori che si sono qualificati ai quarti di finale, semaforo verde infatti per Thiago Monteiro e Francesco Passaro. Dopo un intenso match finito al tie-break del terzo set la testa di serie numero due, il brasiliano Thiago Monteiro, 65esimo nella classifica mondiale, ha battuto il libanese Benjamin Hassan col punteggio di 4-6, 6-2, 7-6. Monteiro ha già partecipato tre volte al torneo, nel 2022 aveva vinto la finale contro Andrea Pellegrino scrivendo il suo nome nell’albo d’oro. ‘’E’ stato un match durissimo – spiega il sudamericano – col passare dei minuti però sono cresciuto e sono felice per questo successo contro un avversario di livello che è stato bravo a mettermi in difficoltà”. Monteiro, quindi, vola ai quarti di finale, dove sfiderà Francesco Passaro, che ha vinto contro il peruviano Bueno in due set 6-3, 6-2. “E’ la terza volta che vengo a giocare qui, non ero mai arrivato nei quarti di finale e sono molto contento. E’ un livello molto alto con giocatori importanti e negli anni è cresciuto davvero tanto questo torneo. Sono soddisfatto per la vittoria di oggi, sto giocando bene e sarebbe bello continuare il mio cammino nel tabellone principale”, ha detto Passaro molto applaudito dal pubblico genovese. Stasera intanto derby azzurro tra Andrea Picchione e Stefano Travaglia. E domani tornerà in campo la stella giapponese Key NIshikori, ex numero 4 al mondo. Sarà un giovedì dalle grandi emozioni e dallo straordinario divertimento perché alle 19.45 nello stadio Centrale ‘Beppe Croce’ ci saranno ‘Risate a tutto campo’ con lo spettacolo di grandi protagonisti dei palcoscenici nazionali come i comici “Ale & Franz e Raul Cremona”. Tutte le info per acquistare i biglietti sul sito del torneo.

Campo Centrale – ore 14:00

Kei Nishikori vs Juan Pablo Varillas

Jaume Munar vs Kilian Feldbausch

Giovanni Fonio vs Adrian Andreev (Non prima 21:00)

Campo 1 – ore 14:00

Ignacio Buse vs Daniel Elahi Galan

Julian Ocleppo / Andrea Pellegrino vs Victor Cornea / Denys Molchanov

Gonzalo Bueno / Ignacio Buse vs Federico Bondioli / Gianluca Cadenasso

Campo 2 – ore 16:00

Francesco Maestrelli / Filippo Romano vs Romain Arneodo / Theo Arribage

Gregoire Jacq / Skander Mansouri vs Benjamin Hassan / David Vega Hernandez (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare