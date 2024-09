Sinner vs. Medvedev: le chiavi del match per l’azzurro

Macchina del caffè già pronta, sveglia per le ore 3 circa, …a patto di riuscire a dormire viste le tonnellate di adrenalina già in circolo a poche ore dall’avvio dell’ultimo e più avvincente quarto di finale di US Open 2024: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev. Sull’Arthur Ashe by night andrà in scena la sfida n.13 tra questi due campioni, con un bilancio di 7 vittorie per il moscovita e 5 per l’altoatesino. Molto particolare la storia delle loro sfide. Medvedev ha vinto le prime sei, con Sinner in costante avvicinamento al rivale, ma sempre sconfitto; dopo la battuta d’arresto a Miami 2023, i due si sono ritrovati di nuovo uno contro l’altro a Pechino, e forte della super preparazione autunnale Jannik ha spiccato il volo, inanellando ben 5 successi di fila. Arrembante nel 500 cinese, poi lotta feroce e vittoria stroncando la resistenza fisica del russo a Vienna poche settimane dopo. Quindi le ATP Finals e l’apoteosi all’Australian Open, con due set rimontati da Jannik e prima vittoria Slam. Sullo slancio della poker, è arrivata addirittura la cinquina sinneriana a Miami, con la vittoria più netta a favore dell’italiano. Daniil si è preso una sonora rivincita a Wimbledon, unico confronto non giocato su campi in duro, con Jannik tuttavia in condizione precaria. Che ne sarà della prossima, attesissima partita? Non facile il pronostico, perché i fattori in ballo sono tanti, e le condizioni di notte a NYC sono mutevoli e forse non così favorevoli all’italiano.

Intanto spesso tira vento, e tutti sappiamo quanto il tennis velocissimo e in anticipo del nostro richieda impatti il più possibile “puliti”. Poi potrebbe essere un fattore l’umidità, a rendere ancor più duro l’incontro sul piano fisico, e Sinner non è arrivato a New York al massimo della forma. Diciamo che la sta trovando per strada. Inoltre nell’ultima partita disputata, Daniil ha piuttosto impressionato per rapidità di gioco e servizio, ma va detto che Borges non è stato rivale di altissimo livello o con mezzi nemmeno lontanamente paragonabili a quelli del nostro n.1. Ma condizioni a parte, quanto conterà la storia delle loro sfide, con quel che i due hanno imparato l’uno dell’altro? Chi riuscirà a trovare la contromossa migliore per porsi in una condizione di vantaggio, e spuntare il successo? È inutile non dirlo: la partita di stanotte è una sorta di finale anticipata. Nel tennis la sorpresa è sempre possibile, ma ipotizzare che uno tra Fritz, Tiafoe, Draper o De Minaur possa battere in una finale Slam un Medvedev o Sinner in ottime condizioni è un vero azzardo.

Il russo nei primi due set della finale di Melbourne e nella vittoria a Wimbledon ha sorpreso e si è imposto sull’italiano con una tattica quasi all’arma bianca, per lui poco usuale: tempi di gioco rapidissimi, nessuna attesa e pallata a chiudere o per aprirsi l’angolo il prima possibile, tendenzialmente più sul rovescio di Sinner. Per produrre questo tennis così aggressivo e non così tattico, Medvedev necessita di colpi d’inizio gioco a tutta, servizio incisivo e risposta profondissima, altrimenti Sinner si prende il centro del campo e può imporre ritmi talmente alti che nemmeno la clamorosa abilità difensiva di Daniil riesce a reggere sulla lunga distanza. Il tennis cerebrale e da contrattaccante del russo, che tante vittorie gli ha portato, sembra un filo in calo contro i migliori, che riescono ad imporre ritmi superiori e alla fine superano la ragnatela del rivale se sono centrati e producono vincenti. Quindi è lecito attendersi un Medvedev sullo stile dei Championships: arrembante, offensivo, lontano da quel tennista che gioca piano, “storto” e poi accelera. Sinner è troppo rapido, sulle palle lente si avventa, apre l’angolo e si prende il punto.

Cosa invece è lecito attendersi da Sinner, e soprattutto su cosa dovrà spingere per provare a vincere questa splendida sfida, confermare il suo ruolo di n.1. e volare a due match dalla coppa di US Open? Intanto, come per Daniil, è decisivo il rendimento dei colpi d’inizio gioco. Non è pensabile che Sinner possa vincere contro Medvedev servendo il 49% di prime palle, come contro Paul. È necessario un rendimento della prima di servizio simile o migliore a quello visto contro O’Connell nel torneo. Non è un caso che a Pechino, nella prima splendida vittoria sul russo, abbia servito come un treno, e così poi anche alle Finals e nei tre set conclusivi a Melbourne. A Miami, beh, non fa molto testo, in quel match la superiorità di Jannik fu tale che quella partita quasi non fa testo; tutte le altre sono state molto, molto combattute. Quindi servire bene, ma servire come? Variare, con alte percentuali, e sfruttare al massimo la curva esterna da destra. Quella potrebbe essere una fase decisiva: infatti Daniil risponde molto bene, ma se viene spostato a destra sul punteggio pari, tende a rispondere quasi sempre cross/al centro, raro che rischi il lungo linea; Sinner lo sa, se riesce ad anticipare la risposta può trovare un diritto bello pesante lungo linea che manda all’aria la difesa del rivale. E vincere moltissimi punti da destra, lo pone al riparo da possibili palle break o situazioni scomode come i 15-30. Decisivo.

Inoltre, la risposta. Anche il russo non sempre ha altissime percentuali di prime palle in campo: sulle seconde è necessario spaccare la palla, entrare con forza, non lasciare tempo al rivale per prendersi un vantaggio. E in generale, i numeri dicono che nelle vittorie ottenute da Sinner, l’azzurro è stato fortissimo nell’inchiodare Medvedev sulla sinistra, vincere gli scambi su quella diagonale oppure bloccarlo lì e quindi cambiare con il diritto cross e/o lungo linea in contro piede. Proprio l’uso del lungo linea, sia per attaccare, che per cambiare ritmo, è un’altra delle chiavi rilevata dalla data-analisi dei loro match. Inizialmente, nelle 6 W del russo, poche volte Jannik ha cambiato col lungo linea in scambio ottenendo grandi frutti; appena è riuscito a farlo, arrivando anche a 1 tiro su 3 nelle vittorie di fine 2023-inizio 2024, guarda chi ha vinto… La motivazione è semplice: il russo spesso concede campo; se è costretto a correre tanto e spesso nell’angolo opposto per i lungo linea del nostro, fa fatica e alla lunga questo lo paghi. Quindi: Sinner non solo dovrà essere aggressivo e superiore con i colpi d’inizio gioco, ma dovrà anche insistere tanto, appena possibile, con un cambio in lungo linea a massima velocità.

Importante anche il capitolo variazioni. La partita molto probabilmente sarà una battaglia, lunga e serrata. Il fattore fisico, resistenza e di pari passo tenuta mentale, sarà molto importante. Per questo, riuscire a vincere dei punti “gratis” col servizio o con variazioni quali la smorzata e la discesa a rete potrebbe essere una freccia decisiva a sbaragliare la muraglia dell’avversario. Forse non è un caso che nelle ultime due partite Sinner si sia buttato a rete con buona continuità, per provare questa soluzione in vista di sfide complesse, come sarà di sicuro stanotte. Il passante e lob di Daniil sono temibili, ma restare anchilosato sulla riga di fondo a tirare solo pallate potrebbe non essere funzionale. Alla fine si fa molta fatica, mentre riuscire a spezzare il ritmo del rivale e prendersi una ventina o più punti rapidi potrebbe essere oro.

Sinner per battere Medvedev dovrà giocare una grande partita, come colpi, come tenuta fisica e mentale. Una lunga battaglia, con qualche cambio di rotta in corso d’opera è lo scenario più probabile. I due tennisti sono giocatori completi, intelligenti e molto lucidi. Difficile che uno prevalga sull’altro 3 set su 5 di slancio, dominando dall’inizio alla fine. Sarà necessario essere duri e pronti a cambiare le carte in tavola. Speriamo sia anche una bella partita, certamente ci aspetta una delle più importanti dell’intera stagione. Sinner, in caso di vittoria, non solo diventerebbe strafavorito per il titolo a US Open, si assicurerebbe con ottima probabilità anche il n.1 di fine anno, quasi sicuramente se porta a casa i 2000 punti del successo finale. Un passo alla volta. Quello necessario a superare Meddy è molto più di un passo… è una vera maratona.

