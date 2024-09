Errani e Vavassori scrivono la storia: prima coppia italiana in finale di doppio misto agli US Open

Una pagina storica si aggiunge agli annali del tennis italiano. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno raggiunto un traguardo mai toccato prima: sono la prima coppia completamente italiana a qualificarsi per una finale di doppio misto in un torneo del Grande Slam.

Agli US Open 2024, il duo azzurro ha superato in semifinale gli americani Tyra Caterina Grant e Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 6-3 7-5, in una partita che ha mostrato tutta la determinazione della coppia italiana.

Il match si è aperto con Vavassori che ha salvato subito un deciding point nel primo game, dimostrando nervi saldi. Errani, nonostante qualche difficoltà iniziale, ha saputo gestire la pressione, portando la coppia sul 2-0. Il break decisivo è arrivato sul 2-1, quando Grant ha ceduto il servizio dopo un brillante gioco di Errani. Il primo set si è chiuso 6-3 in favore degli italiani in soli 30 minuti.

Il secondo set ha visto momenti di tensione, con gli americani che hanno provato a rientrare in partita. Sul 3-3, però, è arrivato il break che sembrava decisivo, prontamente recuperato dagli avversari. Ma sul 5-5, Errani ha dimostrato ancora una volta la sua classe, aprendo la strada per il 6-5. Un game a zero ha poi sigillato la vittoria e la storica qualificazione.

In finale, Errani e Vavassori affronteranno Taylor Townsend/Donald Young (USA).

Questo risultato si inserisce in un 2024 già straordinario per il tennis italiano, aggiungendo un altro capitolo a una stagione ricca di successi. Prima di loro, solo Uberto De Morpurgo (1925), Nicola Pietrangeli (1958) e Raffaella Reggi (1986) avevano raggiunto una finale di doppio misto in uno Slam, ma mai come coppia interamente italiana.

Slam Us Open S. Errani / A. Vavassori [3] S. Errani / A. Vavassori [3] 6 7 T. Grant / A. Kovacevic T. Grant / A. Kovacevic 3 5 Vincitore: S. Errani/A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 S. Errani / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Errani / A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Errani / A. Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Errani / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Errani / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Grant / A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 S. Errani / A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Errani / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 T. Grant / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Errani / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico