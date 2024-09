Jasmine Paolini parla dopo la sconfitta agli Us Open: “La grossa differenza oggi l’ha fatta il servizio , io non ho servito benissimo”

Jasmine Paolini: Un voto? Non saprei , sicuramente sono contenta e fiera di come sono andate le cose. Sono stati quattro tornei indimenticabili ma sicuramente Wimbledon è stato il migliore… senza nemmeno tanti dubbi, più di Parigi. Sarà per l’atmosfera magica, sarà perché mi aspettavo meno visto che non avevo mai superato un turno, sarà perché Wimbledon è Wimbledon. Mi è rimasto dentro.

La grossa differenza oggi l’ha fatta il servizio , io non ho servito benissimo, non ho messo tante prime, lei invece lo fa sempre al meglio e con quel colpo si toglie dalle difficoltà. È una giocatrice che non ti dà tanto ritmo, una volta scende a rete, una volta fa lo slice… non è mai facile contro di lei. Avrei dovuto variare un po’ le traiettorie perché quando la palla le arriva all’altezza del fianco è veramente impressionante, ma anche quello non è facile perché la velocità della palla è alta e oggi c’era anche un po’ di vento. Al di là di questo, con una giocatrice con queste caratteristiche sono fondamentali le partenze, il servizio e la risposta, se non funzionano quelle è dura poi imporre il proprio gioco e le proprie idee”.

Questa stagione è stata positiva su tutte le superfici – spiega – ho giocato bene a Dubai, poi sulla terra, sull’erba. La terra è la superficie dove sono nata e dove da subito mi sento più a mio agio, ma so che facendo le cose giuste e lavorando in un certo modo, posso esprimermi su tutte le superfici. L’ho sempre pensato e ora l’ho anche dimostrato a me stessa”.

“Il torneo dove ho giocato meglio lo scorso anno è stato Cincinnati; lì mi sono detta ‘cavolo, allora posso far bene anche sul cemento e nei grandi tornei’! Poi sono arrivata a N.Y. e, lo ricordo bene, il venerdì prima del torneo ho preso una brutta storta sulla pallina e ho perso con la Ostapenko in un match durissimo in cui non riuscivo a muovermi. Da quel momento, però, è andata sempre meglio, e in Cina per la prima volta ho battuto la Garcia (nel WTA 500 di Zhengzhou, ndr). Quel match, contro una giocatrice di quel livello che mi aveva sempre battuto, per di più sul cemento, mi ha dato grande fiducia. Forse con quel match ho preso consapevolezza di poter vincere anche quel tipo di partite, match in cui, fino a quel momento, lottavo tanto ma che alla fine perdevo sempre. Poi il trend è proseguito in Australia, dove non avevo mai vinto un match in precedenza… ci sono stati tanti mattoncini ma forse il torneo di Cincinnati dello scorso anno è quello che mi ha fatto capire che a certi livelli posso giocarci”.