Rublev perde di nuovo la calma nel match agli US Open: infortunio autoinferto contro Dimitrov (Video)

Andrey Rublev, sesto nel ranking mondiale, ha visto la sua corsa nel torneo interrompersi domenica negli ottavi di finale degli Us Open. Il talentuoso russo è stato sconfitto dal bulgaro Grigor Dimitrov in un match che sarà ricordato tanto per il risultato quanto per un incidente insolito (ma purtroppo capita spesso a lui).

Fin dai primi scambi, Rublev ha mostrato segni di frustrazione, reagendo in modo eccessivo alla perdita di un punto. In un momento di rabbia, il ventisettenne ha colpito violentemente la sua racchetta, provocandosi accidentalmente un taglio al dito. Questo gesto impulsivo ha costretto Rublev a richiedere l’intervento medico già al secondo cambio campo, compromettendo potenzialmente la sua performance per il resto dell’incontro.

Le immagini dell’incidente, rapidamente diffuse sui social media, mostrano chiaramente il momento in cui Rublev si ferisce, sottolineando ancora una volta i pericoli dell’autocontrollo perso nel calore della competizione.

Questo episodio solleva nuovamente questioni sul temperamento di Rublev e sulla sua capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. Nonostante il suo indubbio talento, incidenti come questo potrebbero ostacolare le sue partite e avvantaggiare notevolmente il suo avversario.





Francesco Paolo Villarico