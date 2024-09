Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Dimitrov e Fritz avanzano ai quarti di finale dopo vittorie combattute (LIVE)

Ecco i primi tennisti ad approdare nei quarti di finale degli US Open 2024! Grigor Dimitrov e Taylor Fritz hanno superato i rispettivi impegni e sono avanzati nel gruppo dei migliori otto a New York per continuare a sognare nel Grand Slam nordamericano.

Per una questione di secondi, Dimitrov (9°) è stato il primo a iscrivere il suo nome nei quarti, mettendo un freno alla grande rimonta di Andrey Rublev (6°). Il bulgaro, semifinalista nel 2019, ha vinto con i parziali 6-3, 7-6(3), 1-6, 3-6 6-3, in 3 ore e 40 minuti, e ora affronterà Frances Tiafoe o Alexei Popyrin.

Fritz (12°), invece, ha superato l’ex finalista Casper Ruud (8°) anche con una rimonta, sebbene più breve, con i parziali 3-6, 6-4, 6-3 6-2, in 2 ore e 45 minuti, e ripete i quarti della scorsa stagione. Sono i quinti quarti di finale della sua carriera nei Grand Slam e insegue le prime semifinali quando affronterà Alexander Zverev o Brandon Nakashima.

Slam Us Open A. Rublev [6] A. Rublev [6] 3 6 6 6 3 G. Dimitrov [9] G. Dimitrov [9] 6 7 1 3 6 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Rublev 15-0 ace 40-0 ace ace 4-1 → 5-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df ace A-40 40-40 df ace 40-A df 40-40 df ace 40-A df 3-1 → 4-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 ace 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 4-3 → 5-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 df 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Rublev vs G. Dimitrov

E. Navarro vs C. Gauff



Slam Us Open E. Navarro [13] E. Navarro [13] 0 6 0 C. Gauff [3] • C. Gauff [3] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 3-2 → 4-2 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Gauff 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoevs A. Popyrin

Q. Zheng vs D. Vekic



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

P. Badosa vs Y. Wang



Slam Us Open P. Badosa [26] P. Badosa [26] 6 6 Y. Wang Y. Wang 1 2 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Y. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Wang 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Badosa 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 6-1 Y. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-0 → 5-0 Y. Wang 15-0 15-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Badosa 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Y. Wang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

C. Ruud vs T. Fritz



Slam Us Open C. Ruud [8] C. Ruud [8] 6 4 3 2 T. Fritz [12] T. Fritz [12] 3 6 6 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 2-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-3 → 0-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df df 0-2 → 0-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

B. Nakashima vs A. Zverev



Slam Us Open B. Nakashima • B. Nakashima 0 3 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Nakashima 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Mertens vs A. Sabalenka



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

M. Granollers / H. Zeballos vs Y. Bhambri / A. Olivetti



Slam Us Open M. Granollers / H. Zeballos [1] M. Granollers / H. Zeballos [1] 6 6 Y. Bhambri / A. Olivetti Y. Bhambri / A. Olivetti 2 2 Vincitore: M. Granollers/H. Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 4-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 Y. Bhambri / A. Olivetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Bhambri / A. Olivetti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova vs K. Mladenovic / S. Zhang



Slam Us Open M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 2 4 K. Mladenovic / S. Zhang K. Mladenovic / S. Zhang 6 6 Vincitore: K. Mladenovic/S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-2 → 4-3 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 1-2 → 2-2 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 K. Mladenovic / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Mladenovic / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

N. Borges / F. Cabral vs M. Purcell / J. Thompson



Slam Us Open N. Borges / F. Cabral N. Borges / F. Cabral 40 6 3 M. Purcell / J. Thompson [7] • M. Purcell / J. Thompson [7] 40 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Purcell / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-5 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Purcell / J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Borges / F. Cabral 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Purcell / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 df 3-6* 6-6 → 6-7 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Borges / F. Cabral 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Borges / F. Cabral 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Borges / F. Cabral 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Purcell / J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Borges / F. Cabral 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Krueger / T. Kwiatkowski vs E. Perez / S. Gille



Il match deve ancora iniziare

Stadium 17 – Ore: 19:00

A. Muhammad / H. Watson vs K. Siniakova / T. Townsend



Slam Us Open A. Muhammad / H. Watson A. Muhammad / H. Watson 1 7 5 K. Siniakova / T. Townsend [3] K. Siniakova / T. Townsend [3] 6 5 7 Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

B. Haddad Maia / L. Siegemund vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Slam Us Open B. Haddad Maia / L. Siegemund [12] • B. Haddad Maia / L. Siegemund [12] 30 0 L. Kichenok / J. Ostapenko [7] L. Kichenok / J. Ostapenko [7] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Haddad Maia / L. Siegemund 0-15 df 0-30 15-30 30-30 0-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Danilina / H. Heliovaara vs C. Bucsa / J. Vliegen



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

G. Dabrowski / E. Routliffe vs J. Cristian / A. Moratelli



Slam Us Open G. Dabrowski / E. Routliffe [1] G. Dabrowski / E. Routliffe [1] 7 7 J. Cristian / A. Moratelli J. Cristian / A. Moratelli 5 6 Vincitore: G. Dabrowski/E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Cristian / A. Moratelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Cristian / A. Moratelli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Cristian / A. Moratelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Cristian / A. Moratelli 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 6-5 → 7-5 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 J. Cristian / A. Moratelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Cristian / A. Moratelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Bolelli / A. Vavassori vs K. Krawietz / T. Puetz



Slam Us Open S. Bolelli / A. Vavassori [5] S. Bolelli / A. Vavassori [5] 2 4 6 6 K. Krawietz / T. Puetz [10] K. Krawietz / T. Puetz [10] 2* 6 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 6-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 6-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

M. Gonzalez / A. Molteni vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

M. Mateas / M. McDonald vs S. Errani / A. Vavassori



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

M. Farzam vs L. Angelini



Slam Us Open M. Farzam M. Farzam 3 2 L. Angelini L. Angelini 6 6 Vincitore: L. Angelini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Angelini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Farzam 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 L. Angelini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Farzam 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 1-3 → 2-3 L. Angelini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Farzam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Angelini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 M. Farzam 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Angelini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 M. Farzam 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 L. Angelini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Farzam 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Angelini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 M. Farzam 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 L. Angelini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Farzam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 L. Angelini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

P. Brunclik vs T. Zhang



Slam Us Open P. Brunclik P. Brunclik 6 6 T. Zhang T. Zhang 4 2 Vincitore: P. Brunclik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Brunclik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 P. Brunclik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 T. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 P. Brunclik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 T. Zhang 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Brunclik 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 P. Brunclik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 P. Brunclik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 P. Brunclik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Zhang 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

Y. Kotliar vs I. Ashar



Slam Us Open Y. Kotliar Y. Kotliar 4 3 I. Ashar I. Ashar 6 6 Vincitore: I. Ashar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Ashar 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Y. Kotliar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 I. Ashar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Y. Kotliar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 I. Ashar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Kotliar 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 I. Ashar 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 Y. Kotliar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 I. Ashar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Kotliar 0-15 0-30 0-40 df df 4-5 → 4-6 I. Ashar 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 Y. Kotliar 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 I. Ashar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Y. Kotliar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 I. Ashar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Y. Kotliar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 I. Ashar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Kotliar 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 I. Ashar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Kim vs I. Iutkin



Slam Us Open J. Kim [11] • J. Kim [11] 30 6 0 I. Iutkin I. Iutkin 0 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Kim 15-0 30-0 0-1 I. Iutkin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Kim 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-1 → 6-1 I. Iutkin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Kim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 I. Iutkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Kim 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Iutkin 0-15 df 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Kim 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

O. Carneiro vs K. Rolls



Slam Us Open O. Carneiro O. Carneiro 6 6 3 K. Rolls [13] K. Rolls [13] 7 2 6 Vincitore: K. Rolls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 O. Carneiro 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 K. Rolls 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Rolls 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 O. Carneiro 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 K. Rolls 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Rolls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Rolls 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 5-2 → 6-2 O. Carneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 K. Rolls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Rolls 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 O. Carneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Rolls 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 O. Carneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 O. Carneiro 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 K. Rolls 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 O. Carneiro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Rolls 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 O. Carneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 K. Rolls 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 O. Carneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Rolls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O. Carneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Rolls 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 O. Carneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Rolls 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

E. Yaneva vs K. Penickova



Slam Us Open E. Yaneva E. Yaneva 6 2 3 K. Penickova [9] K. Penickova [9] 4 6 6 Vincitore: K. Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 E. Yaneva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 E. Yaneva 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Penickova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Yaneva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Penickova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Penickova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 E. Yaneva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Penickova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Yaneva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Penickova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 E. Yaneva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 E. Yaneva 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Penickova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 ace 5-4 → 6-4 E. Yaneva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 K. Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Yaneva 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 K. Penickova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 E. Yaneva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Penickova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 E. Yaneva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Timini vs K. Bigun



Slam Us Open A. Timini • A. Timini 15 1 K. Bigun [2] K. Bigun [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Timini 15-0 1-1 K. Bigun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Timini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

J. Pareja vs T. Kostovic



Il match deve ancora iniziare

A. Karahan vs M. Exsted



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

N. Budkov Kjaer vs K. Hance



Slam Us Open N. Budkov Kjaer [1] N. Budkov Kjaer [1] 7 7 K. Hance K. Hance 6 5 Vincitore: N. Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 6-5 → 7-5 K. Hance 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 6-5 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Hance 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Budkov Kjaer 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 df 2-1 → 2-2 K. Hance 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Hance 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* ace 6-4* ace 6*-5 6-6 → 7-6 K. Hance 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Hance 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 4-5 → 5-5 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 K. Hance 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 N. Budkov Kjaer 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 K. Hance 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-3 → 1-4 K. Hance 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Hance 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

N. Filin vs H. Bernet



Slam Us Open N. Filin N. Filin 6 4 H. Bernet H. Bernet 7 6 Vincitore: H. Bernet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Filin 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 H. Bernet 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 N. Filin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Bernet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Filin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 N. Filin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Filin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Bernet 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* df 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 H. Bernet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 N. Filin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 H. Bernet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-5 → 5-5 N. Filin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Bernet 15-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 N. Filin 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 H. Bernet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 3-3 N. Filin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 N. Filin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 1-1 → 2-1 H. Bernet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Filin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Crossley vs T. Grant



Slam Us Open M. Crossley M. Crossley 0 0 T. Grant [2] T. Grant [2] 6 6 Vincitore: T. Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 M. Crossley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-3 → 0-4 M. Crossley 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 0-3 T. Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 0-1 → 0-2 M. Crossley 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Grant 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-5 → 0-6 M. Crossley 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 T. Grant 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-3 → 0-4 M. Crossley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 T. Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Crossley 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

I. Jovic vs G. Maduzzi



Slam Us Open I. Jovic [3] • I. Jovic [3] 0 0 G. Maduzzi G. Maduzzi 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Jovic 0-0

L. Miguel vs A. Omarkhanov



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

C. Esquiva Banuls vs M. Stojsavljevic



Slam Us Open C. Esquiva Banuls • C. Esquiva Banuls 30 7 2 2 M. Stojsavljevic M. Stojsavljevic 40 6 6 5 Vincitore: M. Stojsavljevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Stojsavljevic 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Stojsavljevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Esquiva Banuls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Stojsavljevic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Stojsavljevic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Esquiva Banuls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Urhobo vs L. Vladson



Slam Us Open A. Urhobo [16] A. Urhobo [16] 6 6 L. Vladson L. Vladson 1 1 Vincitore: A. Urhobo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Urhobo 0-15 15-15 30-15 30-30 5-1 → 6-1 L. Vladson 0-15 0-30 df 0-40 df 4-1 → 5-1 A. Urhobo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Vladson 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 A. Urhobo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 L. Vladson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Urhobo 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Vladson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Urhobo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 L. Vladson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. Urhobo 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Vladson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Urhobo 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Vladson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0

K. Bennani vs J. Vasami



Slam Us Open K. Bennani • K. Bennani 0 7 0 J. Vasami J. Vasami 0 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Bennani 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Vasami 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 K. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Vasami 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-5 → 5-5 K. Bennani 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 4-5 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 K. Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 J. Vasami 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-1 → 4-2 K. Bennani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Vasami 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 3-1 K. Bennani 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Vasami 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Bennani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Hamilton vs L. Urbanova



Il match deve ancora iniziare

N. Johnston vs M. Maksimovic



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

E. Jones vs M. Iyengar



Slam Us Open E. Jones [1] E. Jones [1] 7 7 M. Iyengar M. Iyengar 5 6 Vincitore: E. Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5*-4 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Iyengar 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 E. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Iyengar 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Iyengar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Jones 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Iyengar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 E. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Iyengar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 E. Jones 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 E. Jones 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Iyengar 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Iyengar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-3 → 4-4 E. Jones 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 M. Iyengar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Jones 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Iyengar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 M. Iyengar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 E. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

H. Jones vs D. Mosejczuk



Slam Us Open H. Jones [7] H. Jones [7] 3 6 D. Mosejczuk D. Mosejczuk 6 7 Vincitore: D. Mosejczuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 H. Jones 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Mosejczuk 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 H. Jones 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Mosejczuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Mosejczuk 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 H. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Mosejczuk 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Mosejczuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Jones 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Jones 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 D. Mosejczuk 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Mosejczuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 H. Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 D. Mosejczuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Jones 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Mosejczuk 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

I. Mayew vs R. Jodar



Slam Us Open I. Mayew • I. Mayew 30 2 2 R. Jodar [12] R. Jodar [12] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Mayew 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-0 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Mayew 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Jodar 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 2-5 → 2-6 I. Mayew 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 I. Mayew 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Mayew 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Mayew 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

G. Grumet vs A. Battiston



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

C. Woestendick vs W. Rejchtman Vinciguerra



Slam Us Open C. Woestendick [13] C. Woestendick [13] 6 6 W. Rejchtman Vinciguerra W. Rejchtman Vinciguerra 0 2 Vincitore: C. Woestendick Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Woestendick 15-0 ace 30-0 5-2 → 6-2 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 C. Woestendick 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 3-2 C. Woestendick 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Woestendick 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Woestendick 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-0 → 6-0 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 C. Woestendick 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 C. Woestendick 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 W. Rejchtman Vinciguerra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A 0-0 → 1-0

A. Vergara Rivera vs A. Penickova



Slam Us Open A. Vergara Rivera [12] A. Vergara Rivera [12] 2 3 A. Penickova A. Penickova 6 6 Vincitore: A. Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Penickova 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Penickova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Vergara Rivera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Penickova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 A. Vergara Rivera 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Penickova 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 A. Penickova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Penickova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Vergara Rivera 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Vergara Rivera 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 A. Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

M. Ekstrand vs R. Dencheva



Slam Us Open M. Ekstrand M. Ekstrand 5 6 6 6 R. Dencheva [10] R. Dencheva [10] 4* 1 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-6 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-6 → 6-6 M. Ekstrand 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 R. Dencheva 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 M. Ekstrand 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Ekstrand 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 M. Ekstrand 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Ekstrand 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Ekstrand 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Ekstrand 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Ekstrand 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Ekstrand 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 4-4 R. Dencheva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Dencheva 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 3-2 M. Ekstrand 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 R. Dencheva 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 M. Ekstrand 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Ekstrand 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 M. Ekstrand 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-0 → 5-0 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Ekstrand 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Ekstrand 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

E. Sartz-Lunde vs S. Zhiyenbayeva



Il match deve ancora iniziare

K. Schinnerer vs R. Bennani



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

W. Sonobe vs K. Fakih



Slam Us Open W. Sonobe [7] W. Sonobe [7] 6 6 K. Fakih K. Fakih 2 2 Vincitore: W. Sonobe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 W. Sonobe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Fakih 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 W. Sonobe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Fakih 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 W. Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Fakih 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 W. Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Fakih 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 W. Sonobe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 K. Fakih 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 W. Sonobe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 K. Fakih 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 W. Sonobe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Fakih 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 2-0 K. Fakih 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

E. Tichackova vs A. Arystanbekova



Slam Us Open E. Tichackova E. Tichackova 7 6 A. Arystanbekova A. Arystanbekova 6 1 Vincitore: E. Tichackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Arystanbekova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 E. Tichackova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 A. Arystanbekova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Arystanbekova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Tichackova 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Arystanbekova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Arystanbekova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 6-5 → 6-6 E. Tichackova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Arystanbekova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Tichackova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Arystanbekova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 E. Tichackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Arystanbekova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Tichackova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Arystanbekova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 E. Tichackova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Arystanbekova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 E. Tichackova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

M. Petkovic vs M. Forbes



Slam Us Open M. Petkovic • M. Petkovic 30 4 6 1 M. Forbes M. Forbes 15 6 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Petkovic 0-15 df 15-15 30-15 1-4 M. Forbes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 df ace A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Forbes 15-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Petkovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Forbes 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Petkovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 M. Forbes 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Forbes 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Petkovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Forbes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Petkovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Forbes 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 M. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Forbes 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace df 4-5 → 4-6 M. Forbes 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Forbes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Forbes 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Forbes 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Petkovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Forbes 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

C. McNeil vs L. Cinalli



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

T. Derepasko vs M. Zeitune



Slam Us Open T. Derepasko T. Derepasko 6 6 M. Zeitune M. Zeitune 4 2 Vincitore: T. Derepasko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Zeitune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Zeitune 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 M. Zeitune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Derepasko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Zeitune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Derepasko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Zeitune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 T. Derepasko 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Zeitune 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 4-4 T. Derepasko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Zeitune 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Zeitune 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Zeitune 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 T. Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

V. Barros vs J. De Zeeuw



Slam Us Open V. Barros V. Barros 2 3 J. De Zeeuw J. De Zeeuw 6 6 Vincitore: J. De Zeeuw Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Barros 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. De Zeeuw 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 V. Barros 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. De Zeeuw 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 V. Barros 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. De Zeeuw 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 V. Barros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. De Zeeuw 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 V. Barros 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. De Zeeuw 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-5 → 2-6 V. Barros 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. De Zeeuw 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 V. Barros 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 J. De Zeeuw 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 V. Barros 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 J. De Zeeuw 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

K. Sawashiro vs T. Frodin



Slam Us Open K. Sawashiro K. Sawashiro 6 6 T. Frodin T. Frodin 3 2 Vincitore: K. Sawashiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Frodin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 K. Sawashiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Sawashiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Frodin 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 K. Sawashiro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Frodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Sawashiro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Frodin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Frodin 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 4-3 K. Sawashiro 15-0 30-0 3-2 → 4-2 T. Frodin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Frodin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Sawashiro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Frodin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

F. Thomas vs D. Rakhmatullayev



Slam Us Open F. Thomas F. Thomas 0 3 D. Rakhmatullayev • D. Rakhmatullayev 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Rakhmatullayev 3-2 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Rakhmatullayev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Thomas 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 40-15 1-1 → 2-1 D. Rakhmatullayev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Thomas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 17:00

A. Kovackova vs G. Nahum



Slam Us Open A. Kovackova A. Kovackova 6 6 G. Nahum G. Nahum 1 2 Vincitore: A. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Nahum 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 G. Nahum 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 3-1 → 4-1 A. Kovackova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-0 → 3-1 G. Nahum 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 3-0 A. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Nahum 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 G. Nahum 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 A. Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-0 → 5-0 G. Nahum 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Nahum 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 A. Kovackova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Honda vs G. De Almeida



Slam Us Open N. Honda N. Honda 6 6 G. De Almeida G. De Almeida 4 2 Vincitore: N. Honda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Honda 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. De Almeida 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Honda 0-15 15-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. De Almeida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Honda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. De Almeida 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Honda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. De Almeida 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Honda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 G. De Almeida 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 N. Honda 0-15 0-30 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. De Almeida 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 N. Honda 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. De Almeida 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Honda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. De Almeida 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 N. Honda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. De Almeida 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

V. Frydrych vs R. Quan



Slam Us Open V. Frydrych V. Frydrych 5 1 R. Quan R. Quan 7 6 Vincitore: R. Quan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Quan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 V. Frydrych 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Quan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 V. Frydrych 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Quan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Frydrych 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Quan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Frydrych 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 40-40 df ace 40-A 5-6 → 5-7 R. Quan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 V. Frydrych 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 R. Quan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Frydrych 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Quan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Frydrych 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 R. Quan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Frydrych 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 R. Quan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 V. Frydrych 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Quan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

I. Ivanova vs G. Jang



Slam Us Open I. Ivanova [11] I. Ivanova [11] 40 3 G. Jang • G. Jang 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Jang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 3-2 I. Ivanova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Jang 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 I. Ivanova 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Jang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 I. Ivanova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 17:00

S. Brockett vs M. Schoenhaus



Slam Us Open S. Brockett S. Brockett 3 2 M. Schoenhaus [14] M. Schoenhaus [14] 6 6 Vincitore: M. Schoenhaus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Brockett 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 S. Brockett 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-3 → 1-4 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 S. Brockett 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Schoenhaus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Brockett 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Schoenhaus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Brockett 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Schoenhaus 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 S. Brockett 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 S. Brockett 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 S. Brockett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

I. Almazan Valiente vs R. Sakamoto



Slam Us Open I. Almazan Valiente I. Almazan Valiente 3 1 R. Sakamoto [3] R. Sakamoto [3] 6 6 Vincitore: R. Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 I. Almazan Valiente 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 I. Almazan Valiente 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 I. Almazan Valiente 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Almazan Valiente 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Sakamoto 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 I. Almazan Valiente 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 I. Almazan Valiente 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 I. Almazan Valiente 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 I. Almazan Valiente 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

V. Valdmannova vs J. Stusek



Slam Us Open V. Valdmannova [15] V. Valdmannova [15] 6 6 J. Stusek J. Stusek 1 2 Vincitore: V. Valdmannova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 J. Stusek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 V. Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-0 → 4-1 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 J. Stusek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 V. Valdmannova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Stusek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 V. Valdmannova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Stusek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 V. Valdmannova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 J. Stusek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 V. Valdmannova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

V. Glozman vs Y. Perapekhina



Slam Us Open V. Glozman • V. Glozman 15 5 Y. Perapekhina Y. Perapekhina 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Glozman 15-0 5-3 Y. Perapekhina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 V. Glozman 15-0 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Y. Perapekhina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 V. Glozman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Y. Perapekhina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 V. Glozman 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Perapekhina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 V. Glozman 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Slam Us Open A. Schuman A. Schuman 6 1 0 J. Pastikova J. Pastikova 4 6 6 Vincitore: J. Pastikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 A. Schuman 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 J. Pastikova 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-4 → 0-5 A. Schuman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Pastikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Schuman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Pastikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Schuman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 J. Pastikova 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Schuman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 J. Pastikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Schuman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Pastikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Schuman 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Pastikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 A. Schuman 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 J. Pastikova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Schuman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 J. Pastikova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Schuman 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 3-2 J. Pastikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 A. Schuman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Pastikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Schuman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Schumanvs J. Pastikova

M. Tobon vs N. Trouve



Slam Us Open M. Tobon [15] M. Tobon [15] 6 5 N. Trouve N. Trouve 7 7 Vincitore: N. Trouve Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Trouve 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 5-7 M. Tobon 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-5 → 5-6 N. Trouve 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Tobon 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 N. Trouve 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Tobon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Trouve 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Tobon 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-1 → 4-1 N. Trouve 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Tobon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Trouve 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Tobon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* 3-5* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Tobon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Trouve 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Tobon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Trouve 0-15 15-15 30-15 ace 4-4 → 4-5 M. Tobon 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Trouve 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Tobon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Trouve 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Tobon 15-0 15-15 15-30 15-40 40-30 30-40 1-2 → 2-2 N. Trouve 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Tobon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Trouve 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. El Allami vs C. Jauffret



Slam Us Open M. El Allami M. El Allami 30 3 C. Jauffret • C. Jauffret 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Jauffret 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 M. El Allami 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. Jauffret 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. El Allami 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Jauffret 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. El Allami 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 C. Jauffret 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. El Allami 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Jauffret 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

O. Bonding vs L. Preda



Il match deve ancora iniziare