WTA 125 Guadalajara: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurre nel Md

WTA 125 Guadalajara – Tabellone Principale – hard

(1) Anna Karolina Schmiedlova vs (WC) Julia Garcia Ruiz

Qualifier vs (WC) Ana Konjuh

(WC) Dimitra Pavlou vs Qualifier

Usue Maitane Arconada vs (6) Emina Bektas

(4) Tatjana Maria vs Kayla Day

Victoria Hu vs Alexandra Eala

Lucrezia Stefanini vs Qualifier

Olivia Gadecki vs (8) Julia Riera

(9) Maya Joint vs Elizabeth Mandlik

(WC) Ana Karen Guadiana Campos vs Emiliana Arango

Ana Sofia Sánchez vs Astra Sharma

Rebecca Marino vs (3) Renata Zarazua

(5) Kamilla Rakhimova vs Qualifier

Eudice Chong vs Taylah Preston

Aleksandra Krunic vs Marina Stakusic

Valeria Savinykh vs (2) Martina Trevisan

Court 1 – ore 18:00

(3) Valeriya Strakhova vs Sandra Alonso Abril Inizio 18:00

Alternate vs Kateryna Volodko