Errani si arrende a Shnaider: sfuma il sogno ottavi agli US Open

Il sogno di Sara Errani di raggiungere gli ottavi di finale degli US Open 2024 si infrange contro il muro eretto da Diana Shnaider. La giovane russa, testa di serie numero 18, si impone con un netto 6-2 6-2 sulla veterana azzurra, ponendo fine alla sua avventura nel singolare del Grande Slam newyorkese.

La partita si è rivelata fin dall’inizio in salita per la trentasettenne romagnola, campionessa olimpica di doppio. Shnaider, forte di un anno che l’ha vista emergere prepotentemente nel panorama tennistico mondiale, ha imposto il suo gioco potente e preciso sin dai primi scambi.

Il primo set ha visto la russa prendere subito il comando delle operazioni. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Errani, che è riuscita a recuperare un break iniziale, Shnaider ha mantenuto il controllo del gioco. La maggior pesantezza di palla della giovane avversaria, unita a qualche errore di troppo dell’azzurra, ha portato a un rapido 6-2 in favore della russa.

Il secondo parziale ha offerto inizialmente qualche spiraglio di speranza per i tifosi italiani. Errani è riuscita a contenere l’aggressività di Shnaider, riducendo gli errori e aumentando la qualità del suo gioco. Tuttavia, sul 3-2, la russa ha cambiato marcia: un paio di risposte fulminanti e un pizzico di sfortuna per l’azzurra su alcune volée hanno portato al break decisivo.

Da quel momento, Shnaider ha giocato con maggiore scioltezza, mentre Errani ha faticato a trovare contromisure efficaci. Sul 5-2, la russa si è procurata due match point: se sul primo l’italiana è riuscita a salvarsi con un pregevole dritto lungolinea, sul secondo non c’è stato scampo. Un colpo preciso dal centro del campo di Shnaider ha chiuso l’incontro, sancendo l’eliminazione di Errani.

Per Sara, tuttavia, l’avventura a Flushing Meadows non è del tutto conclusa: resta in gara nel torneo di doppio misto, dove fa coppia con Andrea Vavassori. Un’opportunità per riscattare la delusione del singolare e per dimostrare ancora una volta le sue qualità nel gioco di squadra, specialità che l’ha vista trionfare alle Olimpiadi.

Slam Us Open S. Errani S. Errani 2 2 D. Shnaider [18] D. Shnaider [18] 6 6 Vincitore: D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Shnaider 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Shnaider 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Errani 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 D. Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 1-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 S. Errani 🇷🇺 D. Shnaider Ace 0 2 Doppi falli 3 2 Percentuale prime di servizio 76% (42/55) 80% (36/45) Punti vinti con la prima 55% (23/42) 75% (27/36) Punti vinti con la seconda 23% (3/13) 44% (4/9) Punti vinti a rete 79% (11/14) 70% (7/10) Palle break convertite 100% (1/1) 63% (5/8) Punti vinti in risposta 31% (14/45) 53% (29/55) Vincenti 10 31 Errori non forzati 15 20 Punti totali vinti 40 60 Distanza coperta 6145.9 ft 6076.6 ft Distanza coperta per punto 61.5 ft 60.8 ft





Marco Rossi