Challenger Tullin: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

Challenger Tullin – Tabellone Principale – terra

(1) Kopriva, Vit vs Choinski, Jan

Kirkin, Ergi vs Moeller, Marvin

Qualifier vs Qualifier

Mikrut, Luka vs (7) Jianu, Filip Cristian

(4) Piros, Zsombor vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Schwaerzler, Joel

(Alt) Nicod, Jakub vs (WC) Oberleitner, Neil

Masur, Daniel vs (8) Novak, Dennis

(5) Misolic, Filip vs Qualifier

Paulson, Andrew vs Vrbensky, Michael

Molleker, Rudolf vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Qualifier vs (3) Royer, Valentin

(6) Crawford, Oliver vs Giustino, Lorenzo

Neumayer, Lukas vs (WC) Kopp, Sandro

Krumich, Martin vs Forejtek, Jonas

Houkes, Max vs (2) Kym, Jerome

Challenger Tullin – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Gakhov, Ivan vs (PR) Neuchrist, Maximilian

(WC) Kobierski, Jan vs (8) Strombachs, Robert

(2/Alt) Safwat, Mohamed vs (WC) Ramskogler, Gregor

(WC) Ujvary, Matthias vs (7) Nesterov, Petr

(3) Rehberg, Max Hans vs (Alt) Melzer, Gerald

Durasovic, Viktor vs (9) Milev, Yanaki

(4) Sachko, Vitaliy vs Oetzbach, Adrian

Heller, Peter vs (11) Handel, Tim

(5) Vatutin, Alexey vs (Alt) Wehnelt, Kai

(Alt) Ejupovic, Elmar vs (12) Topo, Marko

(6) Matusevich, Anton vs (PR) Rola, Blaz

(WC) Sorger, Sebastian vs (10) Serdarusic, Nino

1. [WC] Sebastian Sorgervs [10] Nino Serdarusic2. [1] Ivan Gakhov vs [PR] Maximilian Neuchrist3. [2/Alt] Mohamed Safwatvs [WC] Gregor Ramskogler4. [3] Max Hans Rehbergvs [Alt] Gerald Melzer

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jan Kobierski vs [8] Robert Strombachs

2. [6] Anton Matusevich vs [PR] Blaz Rola

3. [WC] Matthias Ujvary vs [7] Petr Nesterov

4. [Alt] Elmar Ejupovic vs [12] Marko Topo

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Vitaliy Sachko vs Adrian Oetzbach

2. Peter Heller vs [11] Tim Handel

3. Viktor Durasovic vs [9] Yanaki Milev

4. [5] Alexey Vatutin vs [Alt] Kai Wehnelt