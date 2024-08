Challenger Shanghai: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Shanghai – Tabellone Principale – hard

(1) Cristian Garin vs Yasutaka Uchiyama

Yu Hsiou Hsu vs Qualifier

(WC) Rigele Te vs Yosuke Watanuki

(WC) Yibing Wu vs (6) Shintaro Mochizuki

(3) Yunchaokete Bu vs Marc Polmans

Qualifier vs Paul Jubb

Alibek Kachmazov vs Nerman Fatic

Qualifier vs (8) Maxime Cressy

(7) Tomas Barrios Vera vs Qualifier

Beibit Zhukayev vs Qualifier

(Alt) Ryan Peniston vs (WC) Yi Zhou

Egor Gerasimov vs (4) Coleman Wong

(5) Seongchan Hong vs Qualifier

(Alt) Dalibor Svrcina vs Nicolas Mejia

Yan Bai vs Sho Shimabukuro

Mark Lajal vs (2) Terence Atmane

(Alt) (1) Federico Agustin Gomezvs Mikalai Haliak(Alt) Norbert Gombosvs (7) Philip Henning

(2) Rio Noguchi vs (Alt) Mirza Basic

(WC) Linang Xiao vs (11) Jie Cui

(3) Vadym Ursu vs Omni Kumar

(Alt) Ajeet Rai vs (9) Kaichi Uchida

(4) Tung-Lin Wu vs (WC) Hanyi Liu

(Alt) Yusuke Takahashi vs (8) Fajing Sun

(5) Tristan Lamasine vs Lukas Pokorny

(WC) Charles Chen vs (12) Kris Van Wyk

(6) Blake Mott vs (WC) Pengyu Lu

Kiranpal Pannu vs (10) Evgeny Donskoy

Kiranpal Pannuvs Evgeny DonskoyCharles Chenvs Kris Van WykFederico Agustin Gomezvs Mikalai HaliakNorbert Gombosvs Philip Henning(Non prima 09:00)

Court 5 – ore 05:00

Tung-Lin Wu vs Hanyi Liu

Yusuke Takahashi vs Fajing Sun

Linang Xiao vs Jie Cui

Rio Noguchi vs Mirza Basic

Court 6 – ore 05:00

Blake Mott vs Pengyu Lu

Tristan Lamasine vs Lukas Pokorny

Vadym Ursu vs Omni Kumar

Ajeet Rai vs Kaichi Uchida (Non prima 09:00)