Alcaraz riflette sulla sconfitta agli US Open: “stanco mentalmente” (Video)

Gli esperti parlano della più grande sorpresa nella storia degli US Open o di una delle peggiori sconfitte in un Grand Slam degli ultimi anni. In ogni caso, Carlos Alcaraz è stato protagonista oggi di una di quelle prestazioni difficili da comprendere e che farà notizia sui giornali sportivi e nelle sezioni sportive di tutto il mondo. Fin dall’inizio, si è visto che qualcosa non andava. Non vincere nemmeno un set e vederlo completamente fuori fase a livello mentale ci fa chiedere se fosse mentalmente pronto per un appuntamento come questo a New York.

Carlos non perde tempo dopo la sconfitta per presentarsi in conferenza stampa e rivelare come si sente. Ammette di non sapere nemmeno lui cosa dire e lascia intendere che è molto probabile che abbia bisogno di una pausa.

Sensazioni

“Non so cosa dire in questo momento. Credo che lui abbia giocato molto bene. Ha espresso un ottimo tennis. Pensavo che mi avrebbe concesso più punti gratuiti, ma non ha commesso errori. Questo mi ha un po’ confuso. Non ho saputo come gestirlo. Non sono riuscito ad alzare il mio livello. Credo che il mio tennis sia rimasto sempre allo stesso punto. Non era sufficiente per darmi la possibilità di vincere. Cosa posso dire? Non mi sentivo bene colpendo la palla e ho fatto molti errori. Quando ho cercato di reagire, era già troppo tardi.”

Se è arrivato al limite in questo torneo

“Il calendario è molto duro. Ho giocato molte partite, al Roland Garros, a Wimbledon e alle Olimpiadi. Mi sono preso un paio di giorni dopo i Giochi. Pensavo fosse sufficiente, ma non lo era. Forse sono arrivato qui senza l’energia che pensavo di avere. Non voglio usarlo come scusa, ma sono il tipo di giocatore che ha bisogno di più giorni di riposo prima di un grande torneo. Devo imparare da questo.”

Cosa pensava durante la partita

“Stavo lottando con me stesso, nella mia mente, durante l’incontro. Nel tennis, lotti contro qualcuno che cerca la stessa cosa che cerchi tu, la vittoria, e hai bisogno di essere calmo e pensare meglio alle cose da fare. Oggi, stavo giocando contro di lui e contro me stesso, nella mia mente. Troppe emozioni che non ho potuto controllare. Era come sulle montagne russe. A volte ero su, altre volte giù. Non posso essere così se voglio vincere un torneo come questo.”

Non sapeva cosa fare

“Sono già diverse le partite in cui mi sono sentito così, e dico sempre la stessa cosa. Devo riflettere su questo e imparare. In questo momento, penso di non cambiare e questo è il problema. Non posso sedermi qui dopo ogni sconfitta e non essere stato in grado di cambiare l’andamento della partita. Devo migliorare questo aspetto.”

Se perdere l’oro lo ha influenzato mentalmente

“Non ci penso troppo. È stato difficile per me nei momenti successivi. Un’ora o così dopo la partita, ma poi ho visto che vincere l’argento era un grande risultato. Ero orgoglioso di questo. Non ci penso, quindi direi che questo non mi ha influenzato per niente.”

Esausto mentalmente

“Sento che, invece di fare passi avanti, li ho fatti indietro a livello mentale. Non so perché. Venivo da un’estate spettacolare, dicendo che mentalmente avevo fatto passi avanti, ma arrivo a questo tour e li faccio indietro. Mentalmente non sto bene, non sono forte. Questo è un problema. In questo momento non voglio dire nulla. Voglio parlare con la mia gente e vedere quali passi faremo ora. Non ho pensato a tutta questa esigenza così ravvicinata e a come potesse influenzarmi.”