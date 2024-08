Garcia denuncia gli insulti ricevuti sui social media con un messaggio accorato: “Non c’è alcun progresso”. Come cambiare lo status quo

Caroline Garcia ha perso contro pronostico il suo match d’esordio a US Open, un’uscita prematura che certamente le ha lasciato l’amaro in bocca. Ma ancor più amarezza ha provato nel vedere i brutti messaggi ricevuti via social, perlopiù da scommettitori frustrati. Non è la prima volta che un tennista, uomo o donna, denuncia le minacce, insulti e parolacce ricevute. Caroline ne mostra alcune, da auguri di morte alla madre ad altre offese. Ma quel che vogliamo pubblicare è il suo accorato messaggio, con il quale traccia alla perfezione una situazione pesante, inaccettabile, amplificata dall’uso improprio delle piattaforme social (o anche forum e siti vari). “Quando vedete un atleta che ha perso o fallito, vi ricordo che è solo un essere umano che sta cercando di fare del suo meglio. Siate più gentile, dati amore e godetevi la vita” chiosa la francese.

Riportiamo il messaggio originale, che vale la pena leggere integralmente, per riflettere sulle azioni di tutti i giorni e l’impatto che hanno sugli altri.

“Questi allegati sono alcuni dei messaggi che ho ricevuto ultimamente dopo aver perso alcune partite. Solo alcuni. Ce ne sono centinaia. E ora, a 30 anni, anche se fanno ancora male, perché alla fine sono solo una ragazza normale che lavora sodo e fa del suo meglio, ho gli strumenti e ho lavorato per proteggermi da questo odio. Ma non va affatto bene.

Mi preoccupa davvero quando penso ai giocatori più giovani che stanno arrivando, che devono passare attraverso tutto questo. Persone che non si sono ancora sviluppate completamente come carattere e che potrebbero davvero essere colpite duramente da questo odio. Forse si può pensare che non ci faccia male. Ma lo fa. Siamo umani. E a volte, quando riceviamo questi messaggi, siamo già emotivamente distrutti dopo una dura sconfitta. E questi messaggi possono essere dannosi. Molti prima di me hanno sollevato l’argomento. E purtroppo non è stato fatto alcun progresso.

Le piattaforme dei social media non lo impediscono, nonostante l’intelligenza artificiale sia in una posizione molto avanzata. I tornei e lo sport continuano a collaborare con le società di scommesse, che continuano ad attrarre nuove persone verso scommesse malsane. I periodo in cui i marchi di sigarette sponsorizzavano gli sport sono finiti da tempo. Eppure, eccoci qui a promuovere le società di scommesse, che contribuiscono a distruggere la vita di alcune persone. Non fraintendetemi, non sto dicendo che dovrebbero essere vietate perché le persone sono libere di fare ciò che vogliono con i loro soldi. Ma forse non dovremmo promuoverle. Inoltre, se qualcuno decidesse di dirmi queste cose in pubblico, potrebbe avere problemi legali. Allora perché online siamo liberi di fare qualsiasi cosa? Non dovremmo riconsiderare l’anonimato online?

So che coloro che scrivono questi messaggi terribili non cambieranno per questo. Ma forse tu, la prossima volta che vedrai un post di un atleta, cantante o qualsiasi altra persona, che ha fallito o perso, ricorderai che anche lui o lei è un essere umano, che sta facendo del suo meglio nella vita.

Sii gentile. Dona amore. Goditi la vita ❤️

Caro”

This are some of the messages I received lately after loosing some matches. Just a few of them. There’s hundreds. And now, being 30 years old, although they still hurt, because at the end of the day, I’m just a normal girl working really hard and trying my best, I have tools and… pic.twitter.com/q4djrfLfx9 — Caroline Garcia (@CaroGarcia) August 28, 2024

Il mondo della racchetta fa parte di questa società sempre più schiava degli eccessi di una comunicazione sbagliata e senza limiti. Non è affatto un’isola felice, e ormai non ce ne sono quasi più. Ma sta a noi, gente comune con una passione – in questo caso il tennis – fare la differenza. Come? Semplicemente seguendo la nostra passione: il gioco in campo, l’adrenalina, il saper accettare la vittoria o la sconfitta di un giocatore con serenità e misura. Dopo una partita, anche se persa male e provando grande delusione dal tennista che seguiamo, non dobbiamo mai farne un dramma. La settimana successiva nel tennis c’è la possibilità di rifarsi. E ripartire col sorriso, nonostante tutto. Noi, ognuno di noi, può fare la differenza. Semplicemente non facendo quel che non vorremmo ricevere. Dando un esempio positivo, un sorriso o un abbraccio, non una coltellata virtuale. È molto banale, ma solo con il contributo di ognuno di noi possiamo cambiare le cose. C’è così poco tempo, sprecarlo insozzandosi nell’odio e nella cattiveria è solo buttare via il dono più prezioso che ci è stato dato.

Grazie per le tue parole, Caroline.

Marco Mazzoni