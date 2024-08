Grand’Italia nella notte di US Open: Bellucci batte Wawrinka, bene Paolini e Cobolli. Out Sonego

La seconda giornata di US Open 2024 regala altri tre grandi successi al tennis azzurro: avanzano Jasmine Paolini, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Esce di scena invece Lorenzo Sonego, battuto in quattro set dalla testa di serie n.14 Tommy Paul.

La n.1 azzurra Paolini è protagonista di una splendida partita serale sul Louis Armstrong Stadium contro l’ex campionessa nel torneo Bianca Andreescu. La toscana, quest’anno finalista a Roland Garros e Wimbledon, e recente vincitrice in doppio dell’Oro Olimpico, batte la canadese al termine di una battaglia avvincente col punteggio di 6-7 6-2 6-4, vittoria non scontata contro una rivale potente e che ama questi campi. È il terzo successo consecutivo per Jasmine contro Bianca negli Slam dopo Roland Garros e Wimbledon, ma stavolta la partita è stata decisamente dura, fisicamente e mentalmente.

Così l’azzurra nel dopo partita a Supertennis: “Oggi è stata la più dura delle tre. Fisicamente eravamo tutte e due un po’ sull’orlo. Sono contenta di averla spuntata dopo il primo set in cui ho avuto tante chances e non le ho sfruttate”. Al secondo turno Paolini è attesa da un’altra partita insidiosa contro la ceca Karolina Pliskova, ex numero 1 del mondo: “Sarà un match durissimo. Karolina ha vinto tante partite, è stata fortissima e sta ritrovando il suo tennis. Sicuramente servirà bene, mi darà poco ritmo. E’ un’avversaria molto pericolosa, boisogna stare attenti. Dovrò servire bene, giocare lungo e farla muovere”.

Il primo set è durissimo, una vera battaglia con corse assassine e palla che corre veloce negli angoli. Paolini va sotto di un break nel terzo game, quindi la lotta diventa feroce tra sesto e settimo gioco, con altri due break e tensione agonistica massima. Jasmine salva un set ponti sul 5-3 con coraggio, quindi è brava strappare il break all’avversaria mentre serviva per chiudere il parziale, facendo vedere tutta la sua forza mentale e lo status di campionessa ormai acquisito. Al tiebreak Andreescu ricorda a tutti che razza di campionessa sia, bloccata troppe volte da problemi fisici, ma il braccio è quello doc. Vince un gran tiebreak Bianca, dopo 80 minuti, per 7 punti 5.

Nel secondo set la canadese, meno pronta fisicamente della nostra, accusa lo sforzo massimo del primo set, così Jasmine impone i suoi ritmi e col diritto sposta tanto l’avversaria, diventata meno rapida e più fallosa. Rapidamente Paolini vola 5-0 con ben tre break, non riesce a chiudere col “cappotto” per una reazione più di rabbia che altro di Bianca, ma il set non si riapre, 6-2 Paolini.

Jasmine è fredda ad annullare tre delicatissima palle break sull’1-1 del terzo set, con una Andreescu tornata molto pericolosa e più intensa nella spinta, quindi trova un paio di accelerazioni top e si prende di forza il break che la manda avanti 3 giochi a 1. L’allungo della campionessa, che fiuta il momento ottimo dell’avversaria e riesce a tirare fuori quel qualcosa in più che fa la differenza. Paolini ha la chance del doppio break, ma Andreescu non trema e trova un gran rovescio, restando in scia. Bianca non molla, continua far correre il braccio a tutta anche se le gambe non vanno più come nel primo set, con classe riesce a strappare un break che impatta lo score sul 4 pari, ma Paolini trova un’altra splendida reazione, gioca un nono game fantastico in risposta e si prende un nuovo break per il 5-4, quindi serve in sicurezza e chiude l’incontro 6-4. Che partita!

Statistiche 🇨🇦 B. Andreescu 🇮🇹 J. Paolini Ace 3 2 Doppi falli 8 2 Percentuale prime di servizio 67% (82/122) 64% (66/103) Punti vinti con la prima 57% (47/82) 67% (44/66) Punti vinti con la seconda 50% (20/40) 54% (20/37) Punti vinti a rete 66% (19/29) 77% (17/22) Palle break convertite 40% (4/10) 44% (7/16) Punti vinti in risposta 38% (39/103) 45% (55/122) Vincenti 28 33 Errori non forzati 45 32 Punti totali vinti 106 119 Distanza coperta 3922.9 ft 4075.1 ft Distanza coperta per punto 17.4 ft 18.1 ft

Protagonista di una prestazione super è Mattia Bellucci. Il lombardo, passato dalle qualificazioni, ottiene il suo primo successo a US Open e in uno Slam in carriera superando l’ex campione (2016) Stan Wawrinka con la sua vivacità in campo e il suo tennis vario e senza ritmo, che ha mandato in confusione la resistenza e colpi potenti dello svizzero, oggettivamente molto lontano da quel campione capace di battere uno dopo l’altro tutti i migliori e alzare tre Slam. Vince in tre set Bellucci, 6-4 7-6 6-3, e vola al secondo turno del torneo, dove trova O’Connell, tennista meno appariscente ma assai più tosto fisicamente, che superato a sorpresa il cileno Jarry.

Wawrinka entra male nel match, è assai pesante negli spostamenti e non capisce la direzione dei colpi del nostro, mai uno uguale all’altro, tra tagli, discese a rete e improvvise accelerazioni. Stan “non ci capisce niente”, tanto da andare sotto per primo. Seguono altri due break, con Bellucci avanti 4-3 e quindi bravo a tenere due turni di servizio per il 6-4 che chiude il parziale. Wawrinka salva una palla break all’avvio del secondo set, quindi si avanza senza scossoni per tutto il set, con Bellucci perfetto nei suoi turni di servizio – e molto male Stan in risposta – e Wawrinka che in qualche mode regge nei suoi game grazie alla battuta. Mattia inizia a sentire la pressione del match sbaglia qualcosa di troppo ma si ritrova al tiebreak, dove piazza due bei vincenti col diritto e quindi sfrutta un paio di discese a rete sciagurate dello svizzero. Bellucci vince il tiebreak 7 punti a 5.

Nel terzo set è evidente come Wawrinka sia ormai sulle ginocchia, avanza tirando qualche pallata estemporanea, forse più per distrarre Mattia che credendo in una rimonta. Bellucci salva due palle break nel quinto game, giocandole con attenzione, quindi allunga finalmente nel gioco successivo, grazie ad un erroraccio dello svizzero. 4-2, è il break che di fatto chiude l’incontro, per il 6-3 conclusivo a favore di un bravissimo Bellucci.

🇮🇹 Mattia Bellucci earns his first Grand Slam main draw victory with a win over Stan Wawrinka! pic.twitter.com/P7a6knMsmn — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2024

Statistiche 🇮🇹 M. Bellucci 🇨🇭 S. Wawrinka Ace 12 9 Doppi falli 1 7 Percentuale prime di servizio 64% (58/90) 48% (48/101) Punti vinti con la prima 88% (51/58) 79% (38/48) Punti vinti con la seconda 63% (20/32) 53% (28/53) Punti vinti a rete 53% (10/19) 53% (9/17) Palle break convertite 50% (3/6) 33% (1/3) Punti vinti in risposta 35% (35/101) 21% (19/90) Vincenti 36 23 Errori non forzati 27 32 Punti totali vinti 106 85 Distanza coperta 2291.9 ft 2153.0 ft Distanza coperta per punto 12.0 ft 11.3 ft

Prestazione solida e vittoria convincente anche per Flavio Cobolli, che supera un rivale ostico sul cemento outdoor come l’australiano James Duckworth. La partita il romano è andata a prendersela soprattutto con vigore e tanta testa, bravo a reggere in momenti complicati e quindi strappare punti decisivi con la sua intensità. Flavio regola il rivale in quattro set, 6-1 4-6 6-4 6-4, che così continua la sua corsa nel torneo, dove al secondo turno trova il belga Bergs.

Cobolli scatta velocissimo dai blocchi: solido, non regala niente e spinge molto, in particolare la risposta, grazie alla quale strappa un break immediato, quindi lotta nel suo primo turno di servizio e splende ancora in risposta, prendendosi un altro break per il 3-0 “pesante”. Duckworth fa fatica a tener fermo l’azzurro, veloce in campo e perfetto nell’arrivare sulla palla e scaricare forza e precisione. James non serve bene, Flavio è concentrato e sicuro, nel primo set quasi non c’è partita, troppo efficace e aggressivo l’azzurro, che chiude il set con un perentorio 6-1 grazie al terzo break, dopo aver salvato una chance nel sesto game.

Nel secondo set l’australiano cresce molto, al servizio ma anche nell’efficacia dei suoi colpi, meno errori e più vincenti. Soprattutto James si butta avanti, tattica ottima per non cadere negli scambi prolungati dove l’azzurro con la sua intensità appare più forte. Cobolli invece scatta male servizio, forse tira un po’ il fiato, pure un doppio fallo e si ritrova sotto 15-40 in apertura. Si salva ma cede il primo turno di battuta del match nel quinto game ai vantaggi: da 40-15 commette qualche errore di troppo e con la seconda palla il suo rendimento crolla rispetto al primo set. 3-2 Duckworth, bravo a tenere bene i suoi game e chiudere il set per 6-4.

L’inerzia sembra passata dalla parte di Duckworth, che strappa subito un break in apertura di terzo set, per colpa di un Cobolli che affretta troppo i tempi dell’affondo (decisivo un rovescio out, dopo uno precedente col quale aveva salvato una prima palla break). C’è equilibrio, il set non cambia fino all’ottavo game, dove all’improvviso Flavio ritrova l’intensità e precisione del primo set, e in pochi minuti prima strappa un vitale contro break per il 4 pari, quindi allunga di nuovo vincendo un set molto complicato – nel momento migliore del rivale – per 6-4. Qua si vede il bel salto di qualità mentale compiuto da Cobolli quest’anno, bravo a invertire l’andamento di un set diventato complicato con l’avversario al suo meglio.

Il quarto set è dominato dai servizi. Cobolli è bravo a salvare una delicatissima palla break nel quinti game, servendo bene e quindi restando avanti 3-2. L’equilibrio non si spezza, e l’australiano avverte la tensione servendo sotto 5-4. Flavio è bravo a giocare con forza, spinge e forza gli errori di James, che cede l’unico turno di battuta del set, quello decisivo, per il 6-4 conclusivo.

Statistiche 🇮🇹 F. Cobolli 🇦🇺 J. Duckworth Ace 11 5 Doppi falli 5 7 Percentuale prime di servizio 51% (61/120) 54% (63/117) Punti vinti con la prima 79% (48/61) 70% (44/63) Punti vinti con la seconda 54% (32/59) 43% (23/54) Punti vinti a rete 92% (12/13) 65% (15/23) Palle break convertite 60% (6/10) 25% (2/8) Punti vinti in risposta 43% (50/117) 33% (40/120) Vincenti 44 25 Errori non forzati 43 40 Punti totali vinti 130 107 Distanza coperta 3903.9 ft 3704.8 ft Distanza coperta per punto 16.5 ft 15.6 ft

Niente da fare invece per Lorenzo Sonego. Il torinese, reduce dal bel successo all’ATP di Winston Salem (suo quarto alloro in carriera sul tour maggiore), cede in quattro set a Tommy Paul, testa di serie n.14, col punteggio di 6-4 6-2 5-7 6-2, in match terminato a notte fonda. Lorenzo è stato protagonista di una partita coraggiosa, bravo a ritrovare il suo miglior tennis nel terzo set dove, sotto 3-1, ha rimontato e messo alle corde il rivale. Alla fine la maggior qualità dei colpi di Paul ha prevalso, ma l’azzurro non ha molto da rimproverarsi.

Sonego inizia il match a spron battuto, rapido coi piedi e pronto a spingere col diritto, ma è lui a concedere il primo break nel terzo game (2-1). Ha subito la chance per riscattarsi nel game successivo, ma Paul si salva e nonostante conceda qualcosa nei suoi turni di servizio, chiude il set per 6-4, salvando un’altra palla break nel decimo gioco. Poca storia invece nel secondo set: lo statunitense vola sul campo, è preciso nelle sue geometrie offensive e risponde bene, mentre il servizio non porta punti Sonego. Due break, terzo e quinto game, per Paul, poi bravo a stoppare il sentivo di rimonta dell’italiano e chiudere il set per 6-2.

Nel terzo Paul appare più incerto. Si porta avanti 3-1, ma ogni suo game è una lotta e Sonego, nella lotta, si trova nel suo territorio ideale di caccia. Con il suo vigore e grinta, Lorenzo pressa tutta. Non riesce a trovare il contro break nel durissimo sesto game, ma riesce poi ad impattare 4 pari, sfruttando le indecisioni di un Paul calato, anche per l’intensità portata in campo dal nostro atleta. Sonego è bravissimo a prendersi un bel break sul 6-5, e così vincere un meritatissimo terzo set (7-5).

Paul rientra in campo nel quarto set più focalizzato, torna a macinare il suo tennis in anticipo e forte negli angoli. Si prende subito un break (2-0) e ora i suoi turni di battuta sono più comodi. Sonego subisce un altro break nel quinto game, fino al 6-2 conclusivo.

